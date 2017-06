Segaste seksiteemadega saab abi noortekabinetist

«Meie haigla Tõnismäe üksuses tegutseb hubane ja usaldusväärne noortekabinet, kuhu on oodatud kõik kuni 24-aastased neiud, kel on tekkinud küsimusi oma füüsilise või seksuaalse arengu kohta, emotsioonide kohta, muutuste kohta kehas jne,» selgitab Ida-Tallinna keskhaigla esindaja Marthi Lepik. «Meie sõbralikud ämmaemandad ja naistearstid on abiks nii seksuaaltervisealasel nõustamisel kui ka günekoloogilistele küsimustele ja vaevustele vastuste leidmisel. Vastuvõtt on tasuta olenemata ravikindlustuse olemasolust.»

Naistekliiniku ämmaemanda ja noortenõustaja Maris Kirsi sõnul on kõige sagedasemaks noortekabinetti pöördujate sooviks leida endale sobilikem rasestumisvastane vahend. «Kui nooremad pöörduvad pigem küsimustega, mis on seotud füüsiliste ja hormonaalsete muutustega kehas, siis väga suur hulk soovib saada nõu rasestumisvastaste vahendite kohta,» kirjeldab Maris. Ämmaemand aitab noorel teha valiku erinevate rasestumisvastaste vahendite seast ning vajadusel kirjutatakse välja retsept kõige sobivamale.

Lisaks kuuluvad noortekabineti tasuta teenuste hulka ka nõustamine hädaabiolukorras, raseduse kindlakstegemine, nõustamine raseduse või soovimatu raseduse teemadel, testimine seksuaalsel teel levivate haiguste suhtes, günekoloogiline läbivaatus ja analüüside võtmine, nõustamine seksuaalsuse ja lähedussuhete osas, juhiste jagamine tervise riskikäitumise vähendamiseks jpm.

Maris lisab, et noortekabinetti tulles võib soovi korral kellegi ka julgestuseks kaasa võtta. «Kuigi kõik kabinetis räägitu on konfidentsiaalne, st ilma loeta ei anna me probleemi ega analüüsi kohta infot ei vanematele, perearstile ega kellelegi teisele, võib alati julgustuseks kaasa võtta oma partneri, ema või muu lähedase,» selgitab ta.

Kuigi üldist noorte teadlikkust hindab Maris üsna heaks, võiks see alati olla parem. Üheks heaks võimaluseks noorte seksuaaltervisealast teadlikkust tõsta on kutsuda meie haigla spetsialistid kooli seksuaalhariduslikke loenguid pidama. Tegemist on interaktiivsete seksuaaltervisealaste loengutega, mille vestlusringis käsitletakse teemasid vastavalt vanusegruppidele ja grupi vajadustele. Nõustamisel kasutatakse palju mängu, arutelusid, infovahetust, kaasamõtlemist ja suhtlemist, lisaks ka näitlikku visuaalmaterjali ja filme. Säärased grupinõustamised on tasulised ning nende kohta saab rohkem infot haigla kodulehelt www.itk.ee.