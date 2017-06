Lihtne trikk: leia enda nahatooniga sobiv küünelakk

Kui sa just ei soovi kulutada pudelit atsetooni, et pidevalt ebaõnnestunud valiku tõttu küünelakki eemaldada, siis otsid sa tõenäoliselt kerget nippi, leidmaks nude-tooni (neutraalne/nahatooni) küünelakk, mis istuks valatult just sinu nahatooniga. Meile jagas nõu selle ala ekspert.

Nude-tooni küünelaki valimine sarnaneb jumestuskreemi ostmisega. Sinu jumel ja selle alatoonil on väga palju pistmist sellega, milline värv sobib sinule enim. Maniküürija Rica Romaini sõnul on esiteks vaja oma nahatoon kindlaks teha, juhul kui sa ei ole seda veel teinud, seejärel tuleb tuvastada enda naha alatoon. Sa saad määrata alatooni, heites pilgu oma randmele. Kui sinu veenid on sinised, siis on su nahal külm alatoon, aga kui veenid on rohelised, siis on selleks soe.

Jõudsid selles selgusele? Nüüd soovitab Romain järgida vastavale nahatoonile antud juhendeid. Naised, kellel on hele nahk ja külm alatoon, võiksid vaadata selliseid nude-tooni küünelakke, mis on natuke roosakamad, sest see korvab punetuse nahal.

Romain ütleb, et enamik nude-tooni küünelakke paistavad meeldivad keskmise nahatooniga inimestel, aga kollase alatooniga naha puhul tuleks kindlasti vältida küünelakke, mis on ise juba kollaka värvusega.