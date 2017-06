Saladused, mida paarilised kõige tihedamini teineteise eest hoiavad

Columbia Business kooli uurijad paljastasid, et inimestel on parajasti keskmiselt 13 saladust. Nad analüüsisid 13 000 saladust ja jagasid need 38 kategooriasse. Kusjuures viite saladust hoitakse ainult enda teada ja neid ei räägita mitte kunagi mitte kellelgi. Uurijad leidsid, et kõige rohkem varjatakse informatsiooni just oma partneri eest.

Milliseid saladused on kõige sagedasemad?

Kõige tavalisemad olid petmine, mõte salajasest afäärist, valetamine, iha kellegi teise vastu – need olid ka asjad, mida hoitakse kiivalt ainult enda teada. Sellele järgnesid usalduse kuritarvitamine, mõned detailid perekonna ajaloost, finantsasjad, ebakindlus oma keha suhtes, rahulolematus sõpradega, sotsiaalse eluga või suhtega.

Varasemalt on uuritud seda, et saladuste hoidmist seostatakse ärevuse, depressiooni ja kehva tervisega. Kõige parem abinõu? On kellelegi saladusest rääkida, edastab PureWow.