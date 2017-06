Genka proovis modellitööd: Eesti disain, pulstunud koerad ja karvased räpparid

Esmakordselt on Dolls loomas ka vabaaja rõivad nii meestele kui ka lastele. «Võrrand, mille muutujateks on Eesti disain, ilusad kleidid, pulstunud koerad ja karvased räpparid, on saanud ühe äärmiselt südamliku, eeskujuliku ja õige lahendi,» sõnab Genka, kes kannab esmakordselt meeste rõivaid TD ZOO MAN. «Ja eelkõige näitavad sellised projektid seda, et inimesed hoolivad,» arvab ta.

Tallinn Dollsi eestvedaja Mari Martin ütleb, et esimese meesmodelli valik oli tõesti põnev. «Aga tegelikult ma koheselt nägin ideaalset kombinatsiooni Genkast ja hundikoertest – see tundus lihtsalt nii loomulik. Ja väga kaunilt sobitus sinna kombinatsiooni veel Genka tütar, kes kannab väikestele preilidele mõeldud riideid.»

Saarale sai selga justkui tema enda musta kiisuga pusa, et oma armsaid väikeseid sõpru ikka hingele lähedal hoida.

«Imetore oleks kui äkki tuleb kellelgi idee endale sealt koduloom võtta või niisama varjupaika toetada,» loodab Saara.

Paljassaares vähem kui aasta aega avatud olnud loomade varjupaiga missiooniks on igale loomale leida oma kodu. Omavalitsused tasuvad loomade esimese 14 päeva ülalpidamiskulud, kuid reeglina selle aja jooksul uut kodu ei leita ja edasi peetakse loomi ainult tänu annetajatele. Varjupaiga töötajad hoolitsevad ka selle eest, et sinna sattunud loomad saaks sotsialiseeritud. Viise, kuidas aidata ja olla vabatahtlik leiab varjupaiga kodulehelt www.varjupaik.ee .

TD Zoo kollektsioon tuleb soodsalt ettetellimisse 16. juunil www.pre-o-porter.ee veebipoodi.