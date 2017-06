GaleriiI: HAY-HAY esitles TALI disainipoes Armeenia parimaid disainipalu

Peamiselt stilisti ning moeblogijana tuntud Luciné Ayanian on juba pikalt hoidnud silma peal Armeenia päritolu lemmikdisaineritel ning soovinud neid maailmale laiemalt tutvustada. Nii sündiski otsus luua veebipood, mis ühendab Armeenia parimad disainerid ühe virtuaalse katuse alla, olenemata sellest, millises riigis disainer igapäevaselt tegutseb. Nii leiabki hetkel veebipoest loomingut 20 disainerilt, kes resideeruvad Armeenia asemel näiteks Saksamaal, Ukrainas või Eestis.

/ Elena Kovpak

Veebipoe pidevalt täieneva kaubavaliku märksõnadeks on aga klassikalise asemel modernne Armeenia ning esmapilgul võib tunduda, et tegu on hoopis skandinaavia moega. Mainimist väärib seegi, et sõna hay, millest on inspireeritud ka veebipoe nimi, tähendab vana-armeenia dialektist tõlgituna «Armeenia oma».

/ Elena Kovpak

Kolmapäeval TALI disainipoes toimunud üritusel esitleti moehuvilistele valitud esemeid sellistelt Armeenia päritolu disaineritelt nagu Faina, Lilit Sarkisian ja SINOIAN. Külalisi kostitati traditsiooniliste Armeenia maiustega restoranist Sevan ning klassikaliste Armeenia Mi Tas veinide ja looduslikult gaseeritud Pelisterka veega.