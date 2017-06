Šokeeriv: 70 protsenti Egiptuse naistest ei ole võimelised orgasmi kogema

Rääkides naiste õigustest on üheks tõsiseks ja äärmiselt murettekitavaks teemaks suguelundite moonutamine. Mitmed riigid on küll keelustanud selle šokeeriva tava, aga see on ikka väga laialt levinud osades kohtades Lähis-idas ja Aafrikas, samuti teatud inimrühmades üle maailma.

Samal ajal, kui ülejäänud maailm arutab naise orgasmi saamise tähtsuse üle, tõdedes, kui tähtis on orgasmi saamine naudingu tagamiseks voodis, siis murettekitav number Egiptuse naisi ei ole võimelised väärastatud suguelundite tõttu orgasmi üldse kogema.

Protsess, mis hõlmab endas naise väliste suguelundite eemaldamist, põhjustab viivitusi seksuaalse reaktsiooni tsüklis, muutes orgasmi kogemise naise jaoks võimatuks.

Riigi kohtumeditsiini osakond on avaldanud, et 70 kuni 80 protsenti Põhja-Aafrika riikides elavatest naistest on jäetud ilma seksuaalsest naudingust. Sellise tegevuse praktiseerimist nähakse kui ekstreemset diskrimineerimist naiste suhtes, mis on juurdunud soolisest ebavõrdsusest.

Egiptuse valitsus on suurendanud karistust, mis järgneb sellise tegevuse praktiseerimisele, saates inimesi vangi kuni seitsmeks aastaks. Hoolimata pingutustest, tehakse seda ikka illegaalselt edasi, mistõttu ohustab suguelundite moonutamine endiselt igal aastal kolme miljonit tüdrukut üle maailma, vahendab deccanchronicle.com.