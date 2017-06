Sünnipäevatordi anname seekord üle Eesti moe grand old lady Kai Saarele, kes on aastakümneid meie eliidile esindusrõivaid teinud ning ühtlasi esimene moelooja, kes ka esileedisid stiliseerinud. Välise glamuuri taga on tegelikult peidus veel põnevamad kulissid, millele loos valgust heidame.