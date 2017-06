Kas emotikonid võivad arendada sinu suhteid?

Kui otsid suhtenõuannet 2017, siis ei ole vaja oma telefonist kaugemale vaadata.

Tuleb välja, et need emotsioone väljendavad pildid, mis on sõnumid ja Instagrami üle võtnud, võivad tegelikult olla meile abiks ka armuelus, vahendab nbcnews.com. Macmillan Picadori uues raamatus «Emotikonide kood» võtab sõna keeleteadlane Vyv Evans, kes väidab, et emotikonide kasutamine arendab meie suhtlusoskust.

Evans nimetab emotikone rahvusvaheliseks suhtlusviisiks, mille puhul asendatakse näiteks internetislängi sõna LOL populaarse «naerupisarates näo» emotikoniga.

Uuringu käigus leidis Evans, et 72 protsenti 18–25-aastastest noortest arvab, et emotikone kasutades on lihtsam oma tundeid väljendada. 80 protsenti brittidest kinnitas, et kasutavad neid.

Emotikonide populaarsusel on põhjus: virtuaalsuhtlus võtab ära võimaluse žeste, näoilmeid ja hääletooni kasutada. Seetõttu paistavad meilid ja sõnumid tihti kahemõttelisema ja pahatahtlikuma tooniga, kui oli tegelikult plaanitud.

Kui lisada tekstile näiteks naeratav või silma pilgutav nägu, saab viidata naljale või sarkasmile. Kui sõnumis on kirjas «Jaa, mine muidugi!» ning lisatud suudlust saatev emotikon, siis ilma pildita oleks selle toon jahedam.

Match.com korraldas Ameerika vallaliste inimeste seas uuringu ja avastas, et emotikone kasutavad inimesed käisid rohkem kohtingutel ja seksisid suurema tõenäosusega kui need, kes neid ei kasutanud. Üle poole vallalistest, kes kasutasid emotikone, seksisid 2014. aastal, emotikone mitte kasutatavatest vallalistest jõudis seksini vaid 31 protsenti, selgub uuringust.