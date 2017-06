Kuus põhjust, miks minna täna koos partneriga vanni

Vanniskäik koos kallimaga on tegevus, mis võiks vähemalt kord nädalas teie õhtut sisustada, alljärgnevad põhjused on selle kinnituseks.

Lõõgastus. Pärast väsitavat tööpäeva ei aita miski paremini maandada pinget ja stressi kui partneriga koos vahuvanni libisemine. Lihtsalt peske kõik mured maha ja laske äravoolutorust alla.

Võimalus rääkida. Kui te olete mõlemad leidnud mugava asendi lõõgastumiseks, siis ei jää muud üle kui rääkida. Saate rääkida kõigist ja kõigest, millest vaid soovite. Juhul kui vesi hakkab ära jahtuma, lisage kuuma vett juurde.

See on odav ja lõbus. Kõik, mida sa vajad, on vesi, mõned küünlad ja vann, ning oledki valmis kohtinguõhtuks.

See hoiab teid eemal nutiseadmetest. Kui olete mõlemad kirglikud telefoni- või tahvelarvutimängurid või hoopis telekavaatajad, selle asemel, et üheskoos kvaliteetaega veeta, siis see on hea võimalus kõikidest häirivatest teguritest eemalduda.

Puudutused. Lamades alasti soojas vannis, võib see julgustada üksteist julgemalt silitama. Kui olete viimasel ajal oma seksielu tähelepanuta jätnud, siis see võib olla ideaalne võimalus, saamaks sellega taas järje peale.

See muudab teid uniseks. Kui teil on probleeme normaalse magamisrutiiniga, siis vanniskäik rahustab teid maha ja annab lükke varem magama minna. Mida varem teie kehad alistuvad tervislikule unerütmile, seda parem, kirjutab femalefirst.co.uk.