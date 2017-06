Video: enesekaitsevõtted naistele

Nad on koos juba katsetanud erinevaid joogastiile, sporti ja palju muudki, seekord aga on neil plaanis midagi, mille nimegi on raske välja öelda. «Džuudžitsu!» hääldab Elviira välja, mis kirjapildis on muidugi teistmoodi, nimelt jiu-jitsu. Daamide selja taga on Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia, mille juht ja looja Kevin on 2012. aasta maailmameister taipoksis ja nad tahavadki järele proovida, kas antud spordiala abiga on Kevinit võimalik õhku tõsta või pikali lükata.

Juba treeningriietes olles tunnistab Monika, et julgus hakkab otsa saama ja asemele tuleb lugupidamine, kuigi Elviira oli klubi ukse ees bravuurikas. Hirmu tüdrukud siiski ei tunne, sest enamik trennisolijatest on neile ühistest tegemistest juba tuttavad ning sealsetele sportlaste karjääridel hoitakse silm peal ja elatakse väga kaasa. Elviira tuletab meelde treener Sergio De A Cabrali ütlust, et tema trenni tulles jäetakse ego ukse taha, ja seda nemad ka tegid. «Ei mingit ego, lihtsalt Monika ja lihtsalt Elviira!» rõhutab Monika.

Edasise trenni kohta ütleb Monika ühel hetkel, et ta näeb välja nagu selili olev prussakas, kuid asi on siiski väga tõsine. Järgneb soojendus, õpetused ning võitlusstseenid ja ühel momendil ongi Kevin reporteri Monika haardes ka selili. Oma kaotust kommenteerides ohkab Kevin: «Võtan alandlikult kaotuse vastu!» Ta lisab, et ka temal on huvitav uut ala õppida: «Siin on sellised võtted, mida poksis ei ole, kergema kaaluga saad raskemas kaalus vastase vastu, taipoksis on teistmoodi,» selgitab ta. Monika tunnistab kaamera ees oma austust ning lisab, et ta peab oma vastasest ja treenerist väga lugu. «Spordialasid ei tohiks enne kommenteerida, kui sa pole ise seda proovinud, seda trenni katsetan viiendat korda ja olen ka mõned põhimõtted siit kaasa saanud,» jutustab ta. «Ego tuleb siin ukse taha jätta, ja nagu ütles Sergio ühes tunnis, vägivalla energia vastu sama energiaga ei saa, alati on õigem kasutada kavalust, ja kui sa tead selliseid tehnikaid, siis kulla naised, me suudaksime enda eest palju paremini seista,» lõpetab ta.