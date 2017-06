Suu magusaks! Kuidas leida oma nahatoonile sobiv huulevärv?

Õiget tooni huulepulk on vaieldamatult üks parimaid aksessuaare, mida naine saab kanda. Enamasti on naistel üks kindel huulepulk, mis sobib igapäevaseks kasutamiseks. Kuidas leida endale see õige toon? This Insider vahendab paar head nippi.

Soojad ja külmad toonid. Roosad ja punased huuled sobivad pigem heledale nahale, aga oranžid ja korallikarva huulepulgad jällegi sügavamale nahale.

Õiget tooni on võimalik määrata ka oma veresoonte värvi järgi. Kui sul on sinakad veenid, siis sobivad sulle eelkõige külmad toonid ning eriti veel sinakad ja lilla varjundiga toonid. Kui sul on rohelised veenid, siis kollakamad toonid. Kui sa ei saa kahtled, kummad sul on, siis sul on tõenäoliselt neutraalne alatoon ja saad kanda igat värvi huuletoone.

Proovi, kuidas sulle sobivad erinevad ehted. Ka nende järgi on võimalik huulepulga tooni määrata. Hõbedased ehted tahavad kõrvale külmemaid toone ja kuldsed ehted soojemaid toone.

Olenemata oma nahatoonist võid mängida tegelikult kõikide erinevate toonidega. Kanna lõpuks seda, mis teeb sind enesekindlaks.