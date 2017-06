Uuring: abielu mõjutab alkoholi tarbimist

Kui sa oled täheldanud, et mõned sinu harjumused on pärast abiellumist muutunud, siis sellele võib olla teaduslik seletus. Virginia ülikoolis tehtud uuringus selgus, et abiellumine võib osaliselt muuta sinu joomisharjumusi. Uuringu kohaselt joovad vähem need, kes elavad koos elukaaslasega või on abielus, rohkem alkoholi tarbivad vallalised ja lahutatud inimesed.

Uuringu juht Diana Dinescu kogus uuringu tarvis andmeid 1618 naissoost ja 807 meessoost kaksikult. Dinescu võrdles vallaliste ja abielus kaksikute joomismustrit ja leidis, et abielus või suhtes olev kaksik tarbis vähem alkoholi kui vallaline või lahutatud kaksik.

Tundub, et lähisuhtes olemine võib tuua reaalset kasu, pidades silmas joomisharjumusi. Hoolimata sellest, kas see konkreetne uuring peab sinu puhul paika või mitte, on teised uuringud täheldanud, et paarid, kellel on sarnased joomisharjumused, jäävad suurema tõenäosusega kokku.