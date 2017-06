Salapärane Salme õpetab: kuidas palka juurde küsida ja mida teha tütre koleda tätoveeringuga?

Tere, Salme! Ma olen juba kolm aastat oma firmas töötanud ja tahaks palka juurde küsida, aga kardan hirmsasti oma ülemust. Asi on selles, et ma hakkan alati sellistes konfliktiolukordades nutma ja kardan juttu isegi üles võtta. Kas sul on kunagi midagi niisugust ette tulnud?

Ei, seda küll pole olnud, et ma tööl nutma hakkaks. Vähemalt mitte teiste inimeste ees. Kui nooremana laudas töötasin, siis vahel küll toetasin pea vastu lehma sooja külge ja löristasin natuke, aga seda rohkem ikka niisama ajaviiteks kui kurvastusest. Noh, oleme ausad, eks eelmine õhtu oli natuke võetud ka ja mul tuleb alati kassiahastusega selline härdam tuju peale.

Muidu selle rahaga on nii, et juurde peab alati küsima. Aga vaata, et sa ei hakka seal ülemuse diivani peal kuidagi ennast haledaks tegema ja kurtma, et sa ei tule praeguse palgaga välja. Ütle parem otse ära, et sina oled nii hea töötaja, et ta peaks sulle ise palka juurde pakkuma. Mis ta, vaeseke, ilma sinuta peale hakkaks? Ei midagi!

Kui aga see hirmus orjapidaja kindlalt keeldub, siis tee aga rahulikult ajaleht lahti ja hakka uut kohta vaatama. Ega meid ei ole siia maamuna peale selle jaoks pandud, et väikest palka ja kehva ilma kannatada, elu peab ikka kogu aeg paremuse poole liikuma!

Kuidas ma oma mehele ütlen, et mulle ei meeldi temaga sporti vaadata? Kui me tuttavaks saime, olin nii armunud, et valetasin talle, et olen suur jalgpalli- ja rallifänn, aga tegelikult lihtsalt otsisin põhjust temaga aega veeta. Nüüd elame juba mõnda aega koos ja tema arvates peame me telekast kõik võistlused ära vaatama, aga ma ju ei viitsi!

Aga äkki su kallis mees valetas, et tahab sinuga koos elada, kui tegelikult lootis lihtsalt kiiremas korras linade vahele pugeda? Saad aru, inimeseloom, et igaüks teeb natuke mööndusi, kui uue kaaslasega kokku sobida tahab. Ega see otse näkku valetamine nüüd väga hea ei ole, aga raiu see omale pähe, et kõik ei olegi ideaalne. Ei ole ideaalsed inimesed ega olukorrad, nii et kui sa muidu hea kooselu nimel vahel kaks tundi palli taga jooksmise vaatamist ära pead kannatama, on sul väiksed mured.

Mu tütar tegi endale selja peale hirmus koleda tätoveeringu. Tahtsin viisakas olla ja kiitsin, et sobib, mille peale ta tegi kõhu peale uue ja veel koledama. Mida teha?

Hmm, niisugust olukorda pole mulle veel ette tulnud. Ükskord ajas küll mu topakam poeg plankaeda värvides terve pütitäie pruuni värvi oma jalgade peale ümber. See oli aga nii ilmastikukindel, et ei tulnud pool aastat maha! Eks käis siis suvi otsa kinniste potastega, kuni tal nii palav hakkas, et ei hoolinud enam oma värvitud varbaküüntest ja pani plätud jalga. Häbi oli, aga ära kannatas, pealegi on ta nüüd alati värvipurkidega eriti ettevaatlik. Niisugused asjad kasvatavad minu arvates lastel iseloomu, nii et muretseda pole siin midagi! Loodan, kallikene, et minust oli sulle abi!