11 märki, mis näitavad, et sa pole suhteks valmis

Hello Giggles on reastanud mõned küsimused, mis aitavad sul mõista, kas sa ka tegelikult oled valmis oma ellu uut partnerit lubama.

1. Kas sa oled ikka veel oma eksis kinni? Pole vahet, kui kaua aega tagasi sa lahku läksid, sinus võivad ikka veel olla mõned lahendamata tunded. Ja kui see nii on, pead sa suutma need lahti sõlmida, enne kui end uue inimesega seod.

2. Kas sa armastad oma keha? Sa ei saa armastada teist inimest, enne kui sa oled õppinud ennast armastama. Oma keha armastama õppimine ei ole lihtne, kuid kui sa lõpuks sinna jõuad, näed, kui väga see parandab mitte ainult su seksielu, vaid elu üldiselt.

3. Kas sa tahad lihtsalt regulaarset seksi? Kas sa igatsed püsisuhte intiimsust? Sest kui sa tahad vaid seda, on kindlasti palju inimesi, kes oleks nõus olema vaid seksisõbraks.

4. Kas sa oled valmis minema lati alt? Kui su ainus eesmärk on suhe ja pole vahet, kellega see on, siis oled sa valmis leppima vähemaga, kui sa väärt oled. Miks sa tahaksid seda endale aga teha?

5. Kas sul on kindel maitse? Kõigil on teatud tüübid, kelle peal silm pikemalt puhkab ning iseloomuomadused, mis rohkem ligi tõmbavad. Siiski on iga inimene siin ilmas ainulaadne, nii et ära hoia oma jäikadest raamidest liiga kõvasti kinni. Ära vali meest vaid sellepärast, et ta on pikka kasvu või naljakas. Õpi inimest terviklikult tundma.

6. Kas sa oled hea vaidleja? Suhtes tuleb tülisid ette, see on paratamatu. Ja mõned inimesed kaklevad räpaselt. See, kuidas sa tülitsed, võib suhte murda. Ära aja alati taga oma õigust, sa peaksid alati püüdma asja näha ka teise inimese vaatenurgast.

7. Kas sul on liiga kiire? Kas sul üldse on energiat, mida teise inimese peale kulutada? Kui sa oled vaid karjäärile keskendunud, siis ei pruugi olla suhe hetkel parim mõte.

8. Kas sa oled valmis olema monogaamne? Suhe pole abielu, kuid kui sa valid ühe inimese, kellega koos olla, pead sa olema kindel, et oled «šoppamise» lõpetanud. Sa pead olema valmis võtma omaks suhtumise, et sind ei huvitagi, kui roheline on rohi mujal, sest siin on see perfektselt roheline.

9. Kas sa tahad lihtsalt kedagi korda teha? Ära kunagi vali inimest vaid sellepärast, et sulle tundub, et sa saaksid ta «korda teha». See ei õnnestu kunagi ja sind kohe kindlasti kasutatakse ära.

10. Kas su pere ja sõbrad survestavad sind? Kui su ainus soov on, et su pere ja sõbrad lõpetaksid juba pinnimise, millal sa endale mehe leiad, siis sa pole suhteks valmis. Pealegi pole see nende asi, sa pead tegema seda, mis on sinu jaoks õige.

11. Kas sa naudid üksiolekut? Üksildus on kurnav tunne ja võib panna sind arvama, et kellegi lähedus päästaks sind ja muudaks õnnelikuks. Aga kui sa pole õppinud enda seltskonda nautima, ei ravi sa oma üksildust, vaid surud seda alla. Sa oled suurepärane, sa oled tark ja imeline. Naudi iseennast ja ükskõik kui kaua ka kallima leidmiseks läheb, sinuga on igal juhul kõik hästi!