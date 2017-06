Viis põhjust, miks trennisõltlased ei ole tervemad kui need, kes trenni ei tee

Vastukaaluks neile, kellele trenni tegemine ja plaani järgi toitumine on kujunenud kinnisideeks, on ka eksperte, kes pooldavad tasakaalustatud eluviisi ja põhimõtet, et trenni peab nautima. Selleks tuleb kuulata oma keha, vajadusel rohkem puhata ja nautida elu ka väljaspool jõusaali.

Üha rohkem võib kohata mehi ja naisi, kelle treeningud kalduvad ekstreemsustesse, kirjutab Spoon University. Nad ignoreerivad keha väsimusmärke, ei lase lihastel taastuda ja loobuvad trenni nimel täisväärtuslikust seltsielust. Regulaarne treening on tervise seisukohalt äärmiselt oluline, kuid sellega ei tohi ka liialdada.

Siin on viis põhjust, mis ületreenimine teeb palju liiga.

Stress

Treening koormab keha ja kuigi teatud koguses on stress kasulik, siis liialdamisel tõuseb organismis stressihormooni kortisooli tase. Koos sellega võib kehakaal hoopis tõusma hakata, immuunsüsteem nõrgeneb ja tekivad seedeprobleemid. Ületreenimisest annavad märku pidev kurnatus, süvenenud tujulangus ja unehäired.

Ohjeldamatud vabad radikaalid (ja kortsud)

Treeningu ajal vajab keha rohkem hapnikku - oksüdeeritud rakud hakkavad tootma rohkem vabu radikaale, mis kahjustavad immuunsust, kiirendavad välimuse vananemist ja põhjustavad raskeid haigusi nagu vähki. Tavaliselt ei ole see probleem, kuna hea treeninguga paraneb ka antioksüdantide vastuvõtt, kuid su kehal on vajalikke ensüüme vaid piiratud koguses ja teatud hetkest saavad vabad radikaalid rohkem kurja teha.

Kahju südamele

Aeroobne treening on südamele väga kasulik ja üks peamisi asju, mida saad oma südameveresoonkonna tervise heaks ise ära teha. Seevastu ületreenimine on väga ohtlik. Selleks, et trennist kasu saada, ei pea ekstreemsusteni pingutama. Kui tunned oma südame pärast muret, siis pea piiri ja kaalu intervalltreeninguid, aga ära jookse mitmeid tunde järjest mitu korda nädalas.

Lihaskurnatus

Lihastreening lõhub lihast ja see ongi põhjus, miks lihased kasvavad. Kui sa sööd õigesti ja lased oma kehal puhates taastuda, siis läheb muskel ilusti punni ja sa muutud tugevamaks. Puhkepäevade vahele jätmine ei lase aga lihaskoel taastuda ja kahjustusi tekib liiga palju. See suurendab vigastuste riski ja vähendab irooniliselt ka treeningute tõhusust.

Elu üksluisus

Hea hommikune trenn võib anda palju energiat ja teha tuju heaks. Kui sa aga eelistad sõpradega kokku saamise asemel kogu aeg trennis käia, jääd ilma toredatest kogemustest, mis annavad elule lisaväärtust.

Kui sa teed trenni selleks, et oma keha muuta, võib see lõpuks väga masendavalt mõjuda, sest keha pole kunagi ideaalne. Tee trenni selleks, et end hästi tunda ja elu rohkem nautida. Nii kaovad ka kilod kiiremini ja märkamatult naudid oma elu palju rohkem.