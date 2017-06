Jennifer Anistoni hea vormi saladus

Ilmselt on kõik naised märganud, et Jennifer Aniston (48) näeb olenemata oma vanusest väga hea välja. Ta on öelnud, et ei jäta kunagi hommikusööki vahele ning proovib alati täisväärtuslikku ja mitmekesist toitu süüa, vahendab The Insider. Aga, kuidas on lood trenniga?

Jennifer Aniston / Willy Sanjuan/AP

Anistoni personaaltreener Kathy Kaehler paljastas hiljuti parimad nipid, mida tema oma klientide hea vormi saavutamiseks kasutab.