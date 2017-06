Petlikult lihtne: kuidas tegelikult kanaliha grillida

Nii jagabki Talleggi tootekategooriajuht Heli Sepp mõned lihtsad ent kasulikud nipid, mis on abiks ühtlaselt küpsenud ning hõrgult mahlase kanaliha saavutamiseks.

Kõrbenud kana ei saa päästa

Õrna kanaliha puhul mängib temperatuur võtmerolli. Liiga kõrge kuumuse puhul kipub kanaliha ära kõrbema ja seest tooreks jääma. Madala temperatuuri puhul aga on oht, et enne valmimist võib liha sootuks ära kuivada. Kanaliha grillimiseks sobilik kuumus on saavutatud siis, kui leek on kadunud, järelejäänud söed hõõguvad ühtlaselt ning süte pealispinnale on tekkinud õrn valge kiht. Õiget kuumust saad testida käega: hoia kätt 10 cm kõrgusel süte kohal 3-4 sekundit – kui rohkem hoida ei suuda, ongi aeg kana grillile asetada.

Tähtsad ettevalmistused

Enne, kui tormad lihatükke grillile asetama, võta aega ettevalmistusteks. Vaata kanalihatükid üle ja juhul kui kanafilee- või koiva üks ots on jämedam, tee sinna noaga paar sälku – see tagab liha ühtlase küpsemise. Kuid lõikumisega ei tasu hoogu sattuda, kuna nii voolavad mahlad välja. Samuti võiks grillimise kõrvale varuda mittesüttivat vedeliku, millega saad vajadusel summutada tekkivaid leeke. Sobib näiteks vesi, mahl või vein. Kui kasutad grillimisel puust või bambusest vardaid, ära unusta neid enne grillima asumist umbes tunnike külmas vees leotada. See aitab vältida varraste süttimist.

Maitsele ja aroomile hoogu juurde

Kanaliha grillimisel võib julgelt kasutada maitset täiendavaid ja mahlasust andvaid kastmeid, õlisid ning glasuure. Neid võid kasutada nii enne grillimist kui ka grillimise ajal. Nii intensiivistad kanaliha mekki ja aitad ennetada liha kuivamist. Kanaliha kuivamise vastu aitab kindlasti ka see, kui jätad naha grillimiseks eemaldamata. Huvitavaid maitsenüansse saab lihale lisada ka sütele visatavate lepasuitsulaastudega, mida on soovitav eelnevalt vees leotada. Tulemuseks on lihal mõnusalt suitsune aroom. Jälgi vaid, et laastud süte peal põlema ei sütti.

Igal kanalihatükil erinev küpsemisaeg

Kanaliha täpset küpsemisaega on keeruline määrata, kuna seda mõjutab nii grilli tüüp kui suurus, lõkkematerjal ning mõistagi ka kanaliha tükk ise, selle paksus ja kvaliteet. Kõige kiiremini valmivad kanalihast toorvorstid, võttes aega umbes 5 minutit. Kanafilee või kanašašlõki valmimiseks kulub orienteeruvalt 20 minutit, kana poolkoivad võib grillilt tõsta 25-30 minuti ning kanatiivad 15-20 minuti möödudes. Kanaliha puhul piisab enamasti, kui keerata tükke grillil vaid ühe korra. Väiksemate tükkide nagu näiteks šašlõkivarraste ja grill- või toorvorstide puhul tagab sagedasem keeramine ühtlase küpsemise.