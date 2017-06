Seitse kasulikku nippi, mida iga sushi-sõber peaks teadma

New Yorgi sushi-restorani kokk Seki Shi selgitab The Insideri vahendusel, et sushi söömiseks on olemas eraldi etikett.

Söö sushi’t kätega, kui nii on lihtsam . See tundub ebaviisakas ja vastuvõetamatu, aga tegelikult on kätega sushi söömine täiesti aktsepteeritav. Kätega on lihtsam tükist kinni hoida ja seda sojakastmesse kasta.

Nigri võiks pöörata enne tõstmist küljele . Nigri on selline sushi, kus toores tükk kala on asetatud riisi peale. Kui sa keerad nigri külili ja haarad pulkadega riisist ja kalast, siis püsib sushi kenasti koos, ega lagune laiali.

Ära uputa oma sushi't sojakastmesse . Kokad näevad palju vaeva, et kõik maitsed oleksid tasakaalus ja seepärast soovitatakse soja sisse kasta ainult merevetika osa mitte riis. Muidu võib tulemuseks olla üle soolatud sushi, millel ei ole õiget maitsete tasakaalu.

Kui sushi peal on oma kaste, siis ära seda soja sisse enam kasta.

Kasuta ingverit, et oma sushi'le soja peale määrida . See on üks lihtne nipp, kuidas sushi'le sojakastet peale panna. Kasuta ingverit nagu pintslit, kasta see soja sisse ja määri siis sushi'le.

Sega wasabi kastmesse . Kui sa kannatad wasabi't ainult väheses koguses, siis on täiesti normaalne natukene wasabi't soja sisse segada. Samas, kui sa sööd sashimi't, mis on toores kala ilma riisita, siis peaks wasabi otse kalale panema.

Kasuta ingverit, et oma maitsepaletti puhastada. Ingverit peaks sööma erinevat sorti sushi'de vahepeal, et saaksid jälle värske suuga uut maitset proovida.