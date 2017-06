Video: Jaapani koolilõuna paneb ülejäänud maailma piinlikku olukorda

Nimelt aitavad lapsed ise toitu serveerida ja koristavad pärast söömist enda järelt ära. See õpetab neile koostööd ja häid kombeid. Toidud on maitsvad ja tervislikud, ühe eine hind on 2,50 dollarit ehk 2,23 eurot.

Lõunasöök on osa õppetööst, mitte pelgalt vahetund. Lapsed uurivad menüüd, et tutvuda söögi toiteväärtuse ja kultuurilise pärandiga. Tänu sellele ei ole sealmail ka nii suurt probleemi laste rasvumisega nagu on läänemaailmas. Vaata videot!