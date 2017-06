Saaremaa mehed voolisid vahtrapuust seksilelu

«Poisid, kas te mõtlete seda tõsiselt?» olnud puidumeistri esimene küsimus, kui kaks Saaremaa noormeest tema juurde läksid, et lasta teha puust tehispeeniseid. Oma soovile jäädi kindlaks ja nüüd on Wildy-nimeline omalaadne toode nädalajagu päevi juba müügis olnud. Juba on nii mõnigi seksilelu omaniku leidnud.

Wildy arendajad soovivad esialgu jääda tahaplaanile, et toode oleks võimalikult anonüümne. Seksilelule saaremaise hõngu andmine tuli kerge naljaviskamise käigus, ent siis mõeldi, et aga miks mitte. Teemaarendus tekkis asjaolust, et igapäevane palgatöö oli muutumas rutiinseks ja värskuse hoidmiseks oli vaja mingit muud tasa ja targu arendatavat tegevust kõrvale leida.

Puust dildo pole iseenesest jalgratta leiutamine, sest taolisi leiab internetis veelgi. Jumet annab ideele toote eripärane kuju ning selle saare- ja eestimaisus.

