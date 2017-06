Hambahooldussoovitused aastast 1936: valmista ise tsemendist plomm!

Loomuliku arstimisõpetuse käsiraamat aastast 1936, mille on koostanud Ed. Tirgo, soovitab hammaste hooldusel ja ravil järgmisi looduslikke ravivahendeid.

Mustad hambad

Tahetakse teha musti hambaid jälle valgeks, pestagu neid peenikese soolaga, mis niisutatud sidruni mahlaga, aga ettevaatlikult, sest muidu võib rikkuda hambakatte emaili.

Hamba plombeerimine

Esmalt tuleb hävitada pisikud, mis on tekkinud hambaauku. Selleks pannakse ühe klaasi leige vee hulka poole nööpnõelapea suurune tükk kaaliumpermanganaati ja loputatakse sellega iga päev suud. Lisaks soovitatakse pesta hambaid õhtuti mädarõika leotisega. Selleks leotatakse 1 osa peenestatud mädarõigast 2 osa vee sees. Eriti tõhus on loputada hambaid veega, millele on lisatud kuuse- või männivaigu tilku. Peale mõnepäevast loputamist eelpool nimetatud segudega ja eelnevat hambaaugu puhastamist eetriga, võibki asuda hammast plombeerima. Plombeerimissegu jaoks tuleb võtta harilikku meevaha ja värsket tsemenditolmu, tambitakse see hästi läbi ning plombeeritakse hammas koheselt. Arstimisõpetuse käsiraamat kinnitab, et sarnane plomm püsib hambas kaua ja kaitseb hammast lagunemise eest.