Postimehe nädalahoroskoop 17.-23. juuni

Jäär

21. märts – 19. aprill

Tempokas aeg, mil sind paelub kõik uus ja huvitav. Ootamatult võib tekkida edasiviivaid võimalusi, millest tasuks ruttu kinni haarata. Parimad ideed sünnivad elava mõttevahetuse käigus igasuguste erinevate inimestega. Romantilised tunded on kerged tekkima, need võivad lahvatada töises olukorras.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Aeg on hea äriideede genereerimiseks, kohtumiseks ja läbirääkimisteks partnerite ja klientidega. Ent veelgi paremad on seisud isiklikul rindel. Sõbrad ilmselt otsivad su üles, tahtes sind pühendada oma saladustesse. Jaaniöö on sel aastal lausa loodud suhete algatamiseks ja arendamiseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kasuta jaanieelsed tööpäevad maksimaalselt ära. Mõttetöö sujub suurepäraselt. Eriti edukas oled juhul, kui leiad enda kõrvale kaaslasi, kel mõte liigub sama vilkalt kui sinul endal – koostöös sünnivad lausa geniaalsed plaanid. Võimalik, et kohtud jaanipäeval kunagise armastatuga, kes su tundemaailma segi pöörab.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tunned end sõiduvees – Päike jõuab suve alates sinu märki, tõstes energiataset veelgi. Südikust ja tegutsemistahet on küllaga, kõik näib võimalik. Õhus on kirge ja salapära, aeg võib su armuellu tuua olulise pöörde. Kui nüüd uude suhtesse sukeldud, kujuneb see ilmselt pikaajaliseks ja intensiivseks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oleks aeg rutiinist välja tulla, end veidike tuulutada. Kui pead tööd tegema, võiksid seda teha tavatus keskkonnas – mõte liigub siis oluliselt kiiremini, leiad uudseid ja efektiivseid lahendusi. Jaanieelne elevus on õhus, töise asjaajamise käigus võivad äkitselt lahvatada kuumad tunded, mis niipea ei kustu.

Neitsi

23. august – 22. september

Avaneda võib soodsaid võimalusi raha- ja äriasjus. Sul ei ole pikalt planeerimiseks aega, pead kiiresti reageerima ja olukorra ära kasutama. Kas kuskil koolitusel või reisil olles tekib põnevaid uusi tutvusi, mis kiiresti lähedaseks sõpruseks arenevad. Võimalik on lausa hingesugulase leidmine.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Armastus on elus kõige tähtsam, muud teemad jäävad paratamatult tagaplaanile. Kui oled suhtes, tee nüüd kallima elu huvitavaks, paku talle põnevaid üllatusi. Ühine seiklusrikas reis toob teie suhtesse värskust ja uue romantikapuhangu. Samas on väga tähtis ka kindlustunne, teadmine, et saate teineteist täielikult usaldada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töönädala algul murra tugevasti tööd teha. Asjad sujuvad kergelt ja kiirelt. Kui on probleeme, saad neist ruttu üle juhul, kui valid uudse lähenemisviisi. Avatud suhtlus ja julged mõtted toovad edu. Nädala teine pool on aga loodud armuelu nautimiseks. Lihtne on kallimat mõista, teie südamed löövad ühes rütmis.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kolleegide ja äripartneritega suheldes ole meeldiv ja sõbralik, ära unusta vestlust naeratusega alustada – see avab sulle kõik uksed. Siiras ja avameelne vestlus viib kiiresti teineteisemõistmiseni. Ka töised jutuajamised võivad lõpuks jõuda isiklikule pinnale. Flirti ja vallatust on õhus küllaga.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Veenuse ja Pluuto trigoon lisab suhetele kirge ja sügavust. Kui su südames möllavad kuumad tunded, siis pole küll mingit mõtet neid peita või alla suruda. Väljenda end julgelt, avalda armastust! Kui neil päevil uue silmarõõmu leiad, ei ole ilmselt tegu pealiskaudse flirdi, vaid millegi sootuks ilusama ja tõsisemaga.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Saad palju ringi liikuda, uusi paiku avastada ja erinevate inimestega tutvuda. Nad toovad su ellu põnevust ja uusi mõtteid, ent suhtlus jääb ilmselt siiski pealiskaudsele tasandile. Suuremat rolli mängivad need inimesed, kes on sulle juba ammust ajast väga tähtsad ja kallid. Välistatud pole kunagise armastatu naasmine.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Lihtne on teiste inimestega sobituda – sina saad nendest hästi aru, nemad mõistavad sindki vaat et poolelt sõnalt. Õhus on müstikat ja romantikat. Piir sõpruse ja armastuse vahel võib äkitselt hägustuda. Keegi seni sõbra rollis inimene võib lummaval suveööl pihtida, et südames tunneb ta sinu vastu midagi enamat.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee