Kümme nõuannet õnnelikumaks eluks

Soovitusi õnnelikumaks eluks jagab 23-aastase kogemusega lahutusadvokaat, kes on töötanud läbi lugematul arvul eneseabi raamatuid, informatsiooni leidmiseks tohutult guugeldanud ja käinud paljudel seminaridel. Ta on õnne otsimiseks pöördunud terapeudide poole ja tegelenud meditatsiooniga, vahendab femalefirst.co.uk.

Lahutusadvokaadi töö ei ole lihtne, sa teenid raha teiste inimeste õnnetuse arvelt, inimeste kurbus mõjutab lõpuks ka sind. Kohe kindlasti ei ole õnn ja lahutus sünonüümid, kaugel sellest. Pead leidma enda jaoks tugipunktid, mis aitavad sul õnnelikud püsida, tõdeb advokaat.

Alljärgnevad nipid võivad aidata ka sind!

Otsusta olla õnnelik! Täpselt nii. Uskumatult lihtne, aga samas nii oluline, et tunda ennast hästi. Võta endale see seisukoht, kinnita seda endale ja lausu kõval häälel, et kõik kuuleksid. Sa oled õnnelik inimene. Nüüd kui selle osaga on selge, liigume edasi punktide juurde, mis aitavad sul püsida õnnelikuna.

Praktiseeri suhtumist. Vaata oma elu helge pilguga. Tavaliselt ma lõpetan oma päeva nii, et ütlen aitäh kõikide heade asjade eest minu elus. Suurte asjade eest, nagu juhtumi võitmine, aga ka väikeste asjade eest, näiteks linnu nägemine enda aknast. Pole tähtis, millises punktis sa oma eluga oled, alati on asju, mille eest tänulik olla.

Ole teiste vastu lahke. Minu esimene töökoht oli jaekaubanduses, see ei olnud kunagi takistuseks, et minna tööle heas tujus, naeratada ja kõiki tervitada. Tahad kedagi tõeliselt õnnelikuks teha? Tee talle kompliment!

Lõpeta hädaldamine. Enne seda, kui otsustasin õnnelikuks hakata, olin võimeline pidevalt kõiges negatiivset leidma. Pidevalt hädaldasin asjade üle enda elus, mis mulle ei meeldinud. Ma muutsin seda, sest nagu mu ema on öelnud, «Kui sa ei saa öelda midagi ilusat, ära ütle midagi.»

Veeda aega värskes õhus. Mine näiteks parki. Istu puu alla ja lase värskel õhul ning päikesel endasse positiivsust süstida.

Ära peatu halbadel uudistel. Jälgides pidevalt uudiseid poliitikast, sõdadest, katastroofidest ja kuulujuttudest, võib nägu kiiresti morniks muutuda. Hoia ennast kursis rohkem positiivsete uudistega, et olla õnnelikum.

Veeda võimalikud vähe aega pessimistlike inimestega. Mõned inimesed lihtsalt jäävadki õnnetuteks. Mõnikord me peame nendega aega veetma, aga kui sul on võimalus neist eemale hoida, siis kasuta seda. Ümbritsedes ennast optimistlike inimestega, oled ka ise positiivsem.

Tee trenni. Me kõik teame, et liikumine on kasulik meie kehale, aga see tekitab ka väga hea meeleolu. Treenimisel vabanevad meie kehas endorfiinid, mis tekitavad heaolutunde.

Ära mõtle liialt sellele, kuidas asjad peaksid olema. Ehk ongi kõik juba nii, nagu need peaksid olema? Elades hetkes ja väärtustades seda, mis sul on olemas, leiad endas rahu.

Tundub, et sa pole võimeline õnnelikuks saama? Visualiseeri kuidas õnnelikud inimesed käituvad. Kas nad naeratavad? Ütlevad ilusaid sõnu? Ärkavad, olles valmis päevale vastu astuma? Sina suudad seda ka!