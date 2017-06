Sodiaagi saladused: mis on sinu salajane seksuaalne supervõime

Astroloog Matthew Currie paljastab väljaandes Women’s Health, kuidas väljenduvad sodiaagimärkide ainulaadsed omadused meie seksuaalelus ning kuidas oma tugevusi veelgi paremini enda kasuks mängida.

Jäär

Jäär on tuntud kui julge ja impulsiivne inimene, kes teab, mida ta tahab. Eesmärgipärane Jäär on tõenäoliselt hea voodipartner, kes ei jäta sind unarusse. Ütle talle, mis sulle meeldib ning tasuks jõuad naudingu tippu.

Sõnn

Sõnn on loomupäraselt meeleline ja oskab eksperdi kombel luua seksuaalseteks naudinguteks vastava atmosfääri. Teisisõnu ei võta kaua, et sul tekiks seksiisu, ja see mõjub mõlemale väga erutavalt.

Kaksikud

Intelligentne ja hea jutuga Kaksikute esindaja oskab sind ära rääkida. Ta oskab oma fantaasiaid sõnadesse panna ja kuna ta on hea kuulaja, julged ka oma salasoovidest rääkida. Rollimängud on tema eriala.

Vähk

Kuna Vähk on väga emotsionaalne ja soovib end hingevalu eest kaitsta, vajab ta ka seksiks pikemat soojendust. Samas on selle tagajärjeks võimsamad orgasmid ja võimas vaimne side, mis tähendab, et iga pingutus on lõpptulemust väärt.

Lõvi

Lõvi armastab draamat ja spontaansust. See tähendab, et ta naudib rollimänge, seksikat pesu, küünlavalgust ja romantikat. Mida suurem seksuaalne žest, seda parem.

Neitsi

Neitsi on loomult hoolitseja ja hellitaja, seda ka seksides ja eriti siis, kui ta on oma partneriga emotsionaalselt lähedane. Sel juhul on ta seksuaalsoorituses nagu masin.

Kaalud

Kaalusid peetakse «suhte-sodiaagimärgiks», sest ta panustab suhetesse rohkem kui keegi teine. Seksuaalses mõttes näeb ta palju vaeva, et oma partnerile võimalikult suurt naudingut pakkuda.

Skorpion

Skorpion omakorda on kõige seksikam tähemärk. Ta on emotsionaalselt laetud ja seksides täielikult oma partnerile keskendunud. Muide, Skorpion on oraalseksis eriti osav!

Ambur

Ambur on muretult sarmikas ja sageli murrab ta rohkem südameid kui plaanib. Seks on tema jaoks nagu mäng, aga heas mõttes. Temaga koos olles võid saada oma elu pikima orgasmi.

Kaljukits

Kaljukits jätab vahel voodis jäiga ja tundetu mulje. Ise ta teab, et see on kõigest mask ja kui ta suudab end lõdvaks lasta, on ta väga hea voodipartner, kes keskendub oma kaaslase naudingule.

Veevalaja

Vahel võib Veevalajast jääda mulje, et ta on natuke kummaline ja eemalehoidev. See tuleb sellest, et ta on alati millegi uue ja huvitava ootel. Talle meeldib proovida erilisi asju ja eksperimenteerida. Enda moodi olles on ta seda huvitavam.

Kalad

Kalade sodiaagimärgi esindajal on tundlik ja armas loomus ning ta oskab mõelda, kuidas teised end tunnevad. Tänu sellele oskab ta arvestada ka sellega, mida partner voodis eelistab ja talle ei pea oma eelistusi pikalt-laialt seletama. Ta on mõneti mõtetelugeja ja nagu Skorpiongi, suuseksis väga hea.