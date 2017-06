Kuidas vabaneda inetust ja häirivast armist?

Esmane konsultatsioon ja armi skaneering

Esimene ja kõige olulisem protsess armide plastikas on konsultatsioon. Dr Vasar rõhutab, et konsultatsioonil on äärmiselt tähtis välja selgitada, mis armiga on täpselt tegemist, kuidas arm on tekkinud, mis on sinu ootused ning kas oled varasemalt proovinud armi ka mõne alternatiivse meetodiga eemaldada. Alternatiivsete meetodite hulka kuuluvad näiteks armi ravi silikoongeeliga, laserravi, surveravi, hormoonsüstid haava sisse või armi lihvimine.

Clinica erakliiniku kirurg sr Vasar selgitab, et väga oluline on ka teada, kui vana armiga on tegemist, sest opereerimiseks peab olema arm vähemalt üks aasta vana. Esimesel aastal tekkimisest arm küpseb ehk muutub ning võib juhtuda, et peale aasta möödumist pole vajadust armi üldse opereerida.

Konsultatsioonil selgitab kirurg sulle ka erinevaid võimalusi, kuidas muuta olemasolevaid arme paremaks ja ilusamaks. Armi päris eemaldada pole võimalik, küll aga saab arme muuta oluliselt vähem märgatavamateks.

Kuidas armi vähendamine toimub?

Armi vähendamine sõltub suures osas sellest, milline ja kui suur on arm. Samas märgib dr Vasar, et põletusarme on kõige keerulisem opereerida, sest põletus muudab naha struktuuri.

Armide plastika operatsioonil lõikab kirurg vana armi välja ning haav õmmeldaks taas kokku kas pikkupidi või z-kujuliselt. Operatsiooni tulemusena tekib ilusam ja vähem märgatavam arm. Sageli tehakse armide plastika operatsioone Clinica erakliinikus kohaliku tuimestusega. Suurte ja keerulisemate armide puhul tuleb operatsioon läbi viia aga üldnarkoosiga.

Paranemine

Armide plastika operatsiooni järel on taastumisperioodi pikkus erinev. Väiksemate armide puhul võid juba järgmisel päeval tagasi tööle minna. Seda muidugi juhul, kui tegemist ei ole raske füüsilise tööga. Kui arm on aga liikuval piirkonnal (nt liigesel), tuleb liikumist mõni aeg piirata, et armi mitte sikutada.

Peale armide plastika operatsiooni ei soovita arst kaks-kolm nädalat jõusaalis käia. Samuti tuleks sel perioodil vältida vannis, saunas ning basseinis käimist. Kuna armid paranevad aeglaselt, siis tuleks kindlasti arvestada, et lõplikku armide plastika operatsiooni tulemust näed alles kuni ühe aasta möödudes.