Mõistliku puhkuse planeerimise ABC

Vali sihtkoht arukalt. Juuli on ilmselt kõige populaarsem puhkusekuu üle maailma, kuid reisipakkumised erinevad hooajati. Suvel on populaarsed sellised kohad nagu Türgi, Bulgaaria, Kreeka, Itaalia … Sügise- ja talvekuudesse aga on saadaval mõistliku hinnaga pakette teistsugustesse sihtkohtadesse: USA, Tai, Vietnam, Aafrika, erinevad eksootilised saared … Mõnikord on isegi soodsam ja põnevam puhata hooajavälisel ajal. Sihtkoha valikul jälgi uudiseid ja uuri välisministeeriumi lehte. Lisaks terroriohule võivad paljud avalikud kohad olla piiratud ligipääsuga või suletud.

Kontrolli hindu. Internet on täis erinevaid reisimisega seotud portaale ja ettevõtteid, kes pakuvad oma teenuseid. Kasuta neid targalt ära. Valides näiteks lennupileteid, kontrolli nende hindu mitmest allikast, kaasa arvatud teenusepakkuja enda lehelt. Hinnavahe võib olla märkimisväärne, eriti kui sul on varasematest reisidest kogunenud püsikliendi punkte. Majutusest rääkides uuri lisaks hotellidele ka kohalike inimeste pool pakutavaid majutusteenuseid. Headeks lehekülgedeks on Couchsurfing ja Airbnb. Esimene on mõeldud pigem noortele ja seiklushimulistele reisijatele. Teine portaal pakub turvalisi ööbimislahendusi igale maitsele ja rahakotile. Kellel on pikem puhkus või vabam töögraafik, võiks pilgu peale visata viimase hetke pakkumistele. Teinekord võib komistada vägagi soodsa pakkumise peale.

Kohalik hinnatase. Lennupiletid ja majutus võivad ju soodsa hinnaga olla, kuid puhkuse eelarvet mõjutavad oluliselt ka söögile, meelelahutusele ja transpordile kuluvad summad. Seega tee põhjalik eeltöö. Arvesta seejuures välja oma päevaraha söömiseks, muuseumide külastamiseks, ühest kohast teise saamiseks … Kindlasti uuri ka kohapeal levinud maksevahendite kohta. Kas eelistatakse pigem sularaha või kaardimakset? Sellest sõltub, palju sularaha kaasa võtta ning kui palju sul kulub valuuta vahetamise ja välismaal pangakaardi kasutamise peale. Teatud sihtriikides on universaalseks valuutaks dollar. Seda on hea teada juhuks, kui kohapeal peaks valuuta vahetamine või raha välja võtmine oluliselt kallim olema.

Tegevused sihtkohas. Võta maksimum ja planeeri oma marsruut ette. Reisiraamatud ja internet, sõbrad ja tuttavad - kõik oskavad soovitada häid või vältimist väärt kohti ning milliste väljaminekutega seejuures arvestada. Võimalikult palju infot tasub hankida ka kohalike kommete ja seaduste kohta. Piirangud alkoholile, odavatele toodetele, taime- ja loomaproduktidele, lisaks erinevad ühiskonnanormid, mille peale ise ei tulekski - nendega mittearvestamine võib kulukaks osutuda. Võimaluse korral uuri ka kohalike petuskeemide kohta. Keegi ei anna sulle heast tahtest tänaval roosi, kommi, käepaela vms väikest meenet. Ära lase end võõrastel puudutada. Investeeri heasse kõhukotti või kaelaskantavasse rahakotti. Võimaluse korral võta kaasa nii ID-kaart kui pass ja hoia neid eraldi. Kõik need ettevaatusabinõud võivad sind säästa nii mõneski probleemist.

Kodu turvaliseks. Teavita ainult võtmeisikuid, et lähed puhkusele. Oma elamusi postita sotsiaalmeediasse pigem naastes. Kõikide Facebook’is, Instagramis või mujal meediumis sõbraks märgitud inimeste seas võib olla neid, kes huvituvad rohkem sinu varast kui su ilusatest fotodest. Appi võid paluda naabri või lasta paigaldada valvesüsteemi. Igaks juhuks lülita välja vesi, gaas jms mis võivad sinu äraolekul avariisid tekitada. Eemalda kõik seadmed vooluvõrgust ja ära jäta väärisesemeid nähtavale kohale.

Tee tervise- ja/või reisikindlustus. Parem igaks juhuks maksta see väike summa, kui hiljem õudse paberimajanduse ja üüratute summadega hädas olla. Rahakotile mõjuvad kõige rängemalt just ravikulud ja seda mõnikord ka aastaid pärast reisi. Sellepärast on abiks ka kõige väiksemgi kindlustus.