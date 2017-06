VIDEO! Koorime end paljaks!

Kui sa oled üks neist naistest, kes tunneb oma keha suhtes ebakindlust, oled lihtsalt kahjulike mõtete ohver. Tunne, et sa pole täiuslik, sul peaks olema siin rohkem ja seal vähem… Isegi tugevale natuurile võivad sellised ahistavad mõtted pähe hiilida, kui korraks valvsuse kaotad. Sest fakt on see, et terve tohutu ilu- ja moetööstus toitub peamiselt naiste ebakindlusest. Esiteks tuleb endale meelde tuletada, et inimene pole toode ja ilusal kehal võib olla sadu eri vorme. Ning jaa – iga viimane kui üks neist on kuum rannakeha, kui ta sooja ilmaga randa viid. Tuleta meelde lihtne tõde: igaühele on loodus andnud just niisuguse keha, mis talle kõige paremini sobib! Ilu ei seisne parameetrites, selle panevad paika hoopis tervis ja elurõõm ning just eneseusk on see, mis naise ka nappides riietes kauniks ja kuninglikuks teeb.

Plussmodell Triinu säras laval ja näitab kõigile: kurvid on imelised ja nende üle võib uhkust tunda! Marc & André rannamood / Andres Raudjalg

Ja kui enesekindlust ikka veel ei tule, siis hangi endale lihtsalt väga ilusad rannariided. Sellised, mis sekundiga tuju tõstavad. Usu, küll hakkab see eksootikamustrites, lustakates mummudes ja erksates toonides leiduv optimism sullegi külge!

Lahendus on olemas! Ja usu, sul pole vähimatki vajadust oma keha kritiseerida, kapsast närida ega kangi tirida.

Kehaga sõbraks õigesti mõeldes

«Mina usun, et kõik naised on ilusad,» arvab küllusliku liivakellafiguuriga plussmodell Triinu Raudsepp – kaunis naine, kes tähelepanu ja komplimentidega harjunud. «Otsesed komplimendid jätaks ma enda teda,» naerab ta. «Olen kolme lapse ema ja tunnen, et need puusad on igati õigustatud. Ma ei häbene ennast – kõik on väga okei.»

«Võta ilusad rannariided, ole positiivne ja naudi seda vähest päikest, mis meil siin Eestis on!» on teine kurvikas plussmodell Julia Lavrjuk täis optimismi. Tema arvates ei ole maailmas naist, kes peaks rannarõõmudest loobuma sel rumalal ettekäändel, et mõned kilod on parajasti üle. Ja olgem ausad – kusagil pole sellist ajuvaba skaalat! Miks sellist risu siis oma peas hoida ning iseenda kiusamiseks kasutada?

Mõnel vähem, mõnel rohkem, kuid iga naine on kaunis. Marc & André rannamood / Andres Raudjalg

«Kõik ongi mõtlemises kinni,» teab bikiinimodell, treener ja üritusturundaja Triinu Toomela. «Kui hakata oma keha kuulama, siis keha tegelikult ei ütle meile, et mulle see osa endast ei meeldi või mul on pepu liiga suur… Seda ei ütle meie keha, seda mõtleme ise! Just need negatiivsed mõtted võiks nüüd peast välja visata ja hakata oma keha kuulama, siis polegi siin midagi kahelda ega stressata.»

Nii et suur saladus on imelihtne: kõik algab ja lõpeb peas! Suvi on liiga lühike, et seda muretsemisele raisata.