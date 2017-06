Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas aidata enesetapumõtetega lähedast

Kui meil tekib kahtlus, et tuttav, sõber või pereliige räägib või käitub viisil, et meil käib peast läbi enesetapu võimalus, siis peab meeles olema lihtne reegel – alati tuleb reageerida.

On ohtlik müüt, et need, kes suitsiidist räägivad, ei tee seda. Enamik, kes lõpuks teo korda saadavad, on eelnevalt teistele märku andnud ja üritanud abi otsida. Rääkimine on alati appikarje ja sõnum äärmuslikust meeleheitest – ka siis, kui keegi on sama teemat maininud korduvalt ja meil on tunne, et jälle mingi draama. Kui jätame reageerimata, võime kaotada inimese.

Enesetappudega on seotud veel mitmed müüdid.

Tõsi, iga inimene vastutab oma elu eest ise, aga tihti piisab väikesestki märgist, et keegi on olemas ja hoolib, et tekiks uus lootuskiir.

Üks neist on, et kui võtan ausalt mures olles asja jutuks ja küsin kaaslase enesetapuplaani kohta, siis teen olukorda ainult hullemaks – et just küsimise peale mõte võibki saada teoks. Tõde on, et hoolimine ei tee asja kunagi hullemaks. Ei tohi ka mõelda, et kas mina olen ikka see õige inimene, pole ju spetsialist või piisavalt lähedane. Teinekord on võõrama inimesega selliseid asju lihtsamgi rääkida. Müüt on seegi, et kui inimene kord juba enesetapust mõtleb, siis ta on otsustanud, see on saatus ja teised ei saa midagi teha. Tõsi, iga inimene vastutab oma elu eest ise, aga tihti piisab väikesestki märgist, et keegi on olemas ja hoolib, et tekiks uus lootuskiir.

Enesetapumõtetega inimene on abisaamislootuse kaotanud, nii ei pruugi ta vahel ise abi küsida ega oma meeleheitest juttu teha. Et ta ei räägi või abi ei küsi, ei tähenda, et ta abi ei vaja – ta lihtsalt ei looda enam, et miski või keegi saaks aidata. Tegelikult ei soovita mitte surra, vaid lihtsalt kannatusest vabaneda. On otsitud alternatiive, aga neid ei paista kuskilt. Seega ei saa öelda, et enesetapp pole lahendus, sest see tegelikult ongi ainus tõhus toimetulekuviis, mida inimene nii suures hädas olles veel üldse suudab näha: saaks vaid kannatusest lahti, saaks kuidagigi selle lämmatava hingevalu eest põgeneda.

Enesetappude kõige suuremaks riskiteguriks on depressioon – eriti kui see on diagnoosimata (nt kui teismeliste või vanemaealiste puhul peetakse tujukust või kehvemat meeleolu normaalseks). Kui depressiooni käes kannatav inimene on juba arsti juurde pöördunud ja rohtude abil on natuke energiat tagasi tulnud, siis võib aga just see anda raskel hetkel tõuke elu lõpetada – seega tuleb olla tähelepanelik. Varasemad suitsiidkatsed ja enesekahjustamine või kui keegi perest või tutvuskonnast on enesetapu teinud, on samuti riskitegurid. Kuigi riskirühma kuuluvad ka nt bipolaarse häire, skisofreenia ja sõltuvuse diagnoosiga inimesed, ei ole psüühikahäire puudumine paraku välistav tingimus. Traumaatilise lapsepõlvega, kroonilise valu ja väga raske haiguse käes kannatavad inimesed või inimesed, kel on väga rasked elusündmused ja kes tunnevad end sotsiaalses isolatsioonis olevat, on samuti ohus.