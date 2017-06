Viis põhjust, miks me armastame oma parimaid sõpru

Realsimple.com avaldas viie inimese mõtted sellest, mis muudab nende jaoks sõpruse eriliseks.

Nad tunnevad sind paremini kui keegi teine. «Eriti lahe on see, kui teie sõprus algas enne täiskasvanuks saamist. Pole midagi paremat kui usaldusalune, kes on sinu kõrval olnud nii parematel kui halvematel aegadel.» -Amy Frank

Nad on sinu ergutustüdrukud. «Sa vajad kedagi, kes oleks sulle justkui advokaadi eest – julgustaks küsima ammu ihaldatud palgatõusu, uude linna kolima või proovima uut juukselõikust, mille tegemiseks pole sul piisavalt külma närvi jagunud. Ma olen nii tänulik oma parima sõbranna eest.» -Brandi Broxson

Nad aitavad meil ületada rasked ajad. «Ta ei mõista minu üle kohut, vaid annab väärt nõu. Püsib kindlalt minu kõrval õnnelikel aegadel, kuid eriliselt tugeva kaljuna minu rasketel ja pimedatel eluhetkedel. Parim osa meie sõprusest on see, et suudame üksteist naerma ajada, hoolimata sellest, mis situatsioon parasjagu on.» -Muzam Agha

Nad arendavad meid inimesena. «Ta õpetas mind olema parem inimene ja parem sõber. Oleme mõlemad saanud küpsemaks ja muutunud, kuid me armastame üksteist ikka sama palju. Ma arvan, et meie sõprus on midagi väga erilist.» -Hannah Norling

Nad aitavad sul suureks kasvada. «Ma olen õppinud, et see on midagi imelist, kui sinu kõrval on sõber, kellega koos kogesid täiskasvanuks saamist. Lizzie on olnud tõeliselt stabiilne tugi, alates teismelise east kuni minu kahekümnendateni. Ta on mulle õpetanud, et elukestev sõprus on valik.» -Liz Steelman