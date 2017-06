Sinu võimalus? Schwarzkopf otsib Eesti neidude seast reklaamnägu

Konkursil osalemiseks tuleb Schwarzkopfi Facebooki lehele kuni 26. juunini üles laadida oma lemmikfoto. Esimeses eelvoorus selguvad 10 poolfinalisti, kellest kolm valivad Facebooki kasutajad ja ülejäänud seitse Schwarzkopfi poolt määratud žürii. Poolfinalistid kutsutakse professionaalsele pildistamisele, pärast mida jätkatakse võistlemist peaauhinnale. Miss Palette 2017 kuulutatakse välja augustis toimuval finaalüritusel.

Miss Palette plakat. / Schwarzkopf

«Ootame väga kauneid Eesti naisi Palette näoks kandideerima. Eelneval kahel konkursil leidsime suurepärased modellid, kelle fotod Palette juuksevärvide reklaamikampaania osana Eesti naisteajakirju kaunistasid. Oleme näinud, et neidudele on konkursil osalemine heaks võimaluseks modellinduses läbi lüüa ning proffide käe all kogemusi koguda,» ütles Annija Bērziņa, Palette juuksevärvide Baltikumi brändijuht.

2014. aasta võitja Reelika Bergman. / Schwarzkopf

Miss Palette konkurss toimus esmakordselt 2014. aastal. Esimese Eesti Miss Palette tiitli pälvis Reelika Bergman Valgamaalt. Teistkordselt toimus konkurss 2016. aastal ning võitjaks kuulutati kaunis Merilyn Saksing Jõgevamaalt.