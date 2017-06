Gert Jõeääre neli võistlusjärgset taastumisnippi

1. Keri peale!

Kui oled maratoni lõpetanud, siis oleks hea umbes viis minutit hästi rahulikus tempos veel sõita, siis ei jää jalad nii kangeks. Loomulikult võib hinge tõmmata, sõpradega paar sõna vahetada, aga nii-öelda peale kerimine aitab lihastest paremini piimhapet välja viia ning seda tuleks kindlasti meeles pidada. Mina kasutan antud nippi isegi treenides, koduukseni välja ei lajata.

2. Taasta energiavarud!

Pärast pikka sõitu on energiavarud võlas, seega tasub finišis nii juua kui näksida. Mina tavaliselt joon ühe spordipulbriga segatud taastusjoogi, see on kõige parem variant. Umbes tund aega pärast võistlust võiks mõelda juba korralikuma eine peale.

Rajal tankimist ei tasuks samuti alahinnata ja seda tuleks teha regulaarselt. Jõelähtmel tarbisin nelja tunni jooksul umbes kolm liitrit vedelikku ning sõin iga poole tunni tagant kas ühe geeli või batooni. Kui tunned, et energia on otsas, siis on juba hilja. Võid ju toidupunktides peatuse teha, aga finišisse enam kiiresti ei sõida.

3. Venita!

Venitamine on minu jaoks väga tähtis, teen seda nii pärast trenni kui võistlust. Mul on üks neljaminutiline kava, millest täiesti piisab. On neid, kes ei viitsi ja arvavad, et neile aitab vaid massaažist. Eks see on iga ratturi otsus, aga mina soovitan venitada.

4. Pese nii ennast kui oma kaherattalist sõpra!

Kui võistlusel on vähegi pesemisvõimalus olemas, siis mina higisena autosse ei istu. Vesi on hea värskendus. Teinekord on võimalik end kuskile veekogusse kasta, see on ka tore. Eriti hea ja lõõgastav on saun, kuid mitte siis, kui järgmisel päeval tuleb uuesti kuskil võistlusel stardis olla. Kui jalad on paistes, siis soovitan need jääkülma vette pista.

Palun hoolitse ka oma ratta eest, üldjuhul on igal võistlusel rattapesu täiesti olemas. Pea kindlasti meeles õlitamist, nii teenib tehnika sind kauem!

***

Lisaks eelpooltoodule kasutab Gert Jõeäär kompressioonsokke, mis aitavad verevarustust paremini taastada ning alandavad paistetust. «Käin pesemas, tõmban sokid jalga ja vabanen neist alles kodus,» ütles Jõeäär.

Jõelähtme maratoni pika distantsi võidupunktid tõstsid Jõeääre kolme punktiga Bosch Eesti Maastikurattasarja liidriks, kuid ees on veel viis etappi, millest järgmine peetakse 18. juunil Rakveres. Võistluseks valmistub endine Cofidise meeskonna profirattur võidumõtetega. «Kui Jõelähtme rajad olid tuttavad, siis Rakveres pedaalisin viimati kümme või rohkem aastat tagasi, eks mingi aimdus radadest on olemas. Ilmselt saab olema huvitav ja tehniline, kuid mõtlen sellele stardis liidrisärk seljas,» ütles rattur ja lisas, et esmalt tuleb eelmisest pingutusest taastuda.