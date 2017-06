Üheksa imekaunist naist, keda seostatakse julmade mõrvadega

Toome What Culture’i abiga teieni valiku naissoost mõrvaritest, kelle välimus on olnud väga pilkupüüdev. Seda brutaalsemad tunduvad aga nende sooritatud teod ning see tuletab meile meelde, et ilu on tõesti vaid pinnapealne.

Darlene Gentry / Kuvatõmmis

Darlene Gentry oli tüüpiline lõunaosariikide kaunitar. Lõpuballi kuninganna, kes abiellus heal järjel elektrikuga, kolm last, stabiilne töö õena. Texase väikelinna emast ei oleks osanud keegi oodata, et ta laseb külmavereliselt maha oma abikaasa, seda ilma tõelise motiivita. Novembris 2005 helistas Darlene politseisse ja väitis, et sissetungijad olid ta abikaasa maha lasknud. Tõendid aga olid ümberlükkamatud: mingeid sissetungijaid polnud. Darlene mõisteti 60 aastaks vanglasse.

Amanda Knox pärast õigeksmõistmist 2015. aastal / Ted S. Warren / TT NYHETSBYRÅN / AP / Scanpix

Amanda Knoxi kannatuste rada algas aastal 2007, kui ta läks Itaaliasse Perugiasse vahetusüliõpilaseks. Tema majanaaber, inglise tudeng Meredith Kercher mõrvati eriti julmal viisil. Teda oli pussitatud ning lämmatatud, samuti seksuaalselt rünnatud. Knox ja tema itaallasest peigmees olid peamised kahtlusalused ning lõpuks nad ka mõrva eest arreteeriti. Amanda veetis Itaalia vanglas neli aastat. Ta mõisteti süüdi, siis lükati see otsus ümber ning Amanda naasis kodumaale. 2014. aastal mõisteti ta tagaselga uuesti süüdi, 2015. aastal aga kassatsioonikohtus lõplikult õigeks.

Amber Hilberling / Kuvatõmmis Facebookist

Amber Hilberlingi abikaasa Joshua kukkus 2011. aastal vaid 23-aastasena surnuks oma 25. korrusel asunud Tulsa koduaknast. Päev hiljem, 8. juunil arreteeriti mõrva eest tema seitsmendat kuud rase naine Amber. Amber ja Joshua olid pealtnäha õnnelikud ja alles hiljuti abiellunud, kuigi Amber on hiljem tunnistanud, et nende erinevad iseloomud põhjustasid palju pingeid ja ka see õnnetus oli juhtunud vaidluse käigus, kui ta meest endast eemale tõukas. Vandekohtunikud saatsid Amberi 25 aastaks tapmise eest vangi. Viis aastat hiljem poos Amber end vanglas üles.

Jodi Arias / Mark Henle / AP / Scanpix

Jodi Arias kohtus karismaatilise koolitaja Travis Alexanderiga 2006. aasta juulis. Juba novembriks oli ta mehele nii pühendunud, et ta astus üle mehe usku ning nad said rahus deitida. 2007. aasta alguses sai neist ametlikult paar, kuid 2008. aasta keskpaigaks oli Travis surnud ja Jodi trellide taga, süüdistatuna julmas mõrvas. Travist oli pussitatud ligi 30 korda, tema kõri oli läbi lõigatud ja peas kuulihaav. Ariasel oli mitu erinevat versiooni sellest, mis tol õhtul aset leidis, küll väitis ta, et see oli vägivaldse suhte ootamatu lõpp, küll väitis ta, et on süütu. Jodi Arias mõisteti 2015. aastal eluks ajaks vanglasse.

Rachel Wade / Wikimedia Commons

Rachel Wade oli noor, õnnelik ja armunud, kui tema poiss-sõber ta teise tüdruku pärast 2008. aastal maha jättis. Joshua Camacho uus tüdruk kandis nime Sarah Ludemann ning 18-aastane Wade ei võinud seda taluda. Ta alustas Ludemanni vastu laimukampaaniat ning mitmel korral tülitsesid neiud avalikult. 14. aprillil 2009 jälitas Rachel oma eksi ning leidis ta lõpuks noormehe kodust koos Ludemanniga. Seejärel passis ta maja juures ning jälitas Ludemanni, kui tüdruk lahkus. Wade’il oli kaasas nuga, millega ta Sarah’t ründas. Mõnede ütluste kohaselt provotseeris Ludemann rünnakut, kuid kohtunik seda ei uskunud. Rachel Wade saadeti 27 aastaks vanglasse.