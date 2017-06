Nipid, mis tagavad eduka esimese kohtingu

Esimesed kohtingud on alati keerulised, seega on kasulik enne deidile minekut oma teadmisi selles vallas värskendada. Riietu hästi, lase ennast vabaks ja ole humoorikas, et jätta head muljet, soovitavad eksperdid. Portaali Lovevivah.com asutaja Gorav Aggarwal ja Gleeden.com kommunikatsioonijuht Solene Paillet jagavad nõu, kuidas jätta esimesel kohtingul kustumatut muljet.

Lasen ennast vabaks. Ära käitu nagu läheksid tööintervjuule. Tekita silmside ja mana nähtavale oma parim naeratus, muutes olukorra mugavaks.

Vali oma parim riietus, aga ära üle pinguta. Välimus loob sinust esmase mulje, seega vali kaunis kleit, mis toob esile sinu sarmi. Riietus ei tohi olla liialt väljakutsuv, sest see võib osutuda segavaks faktoriks. Fookus peaks olema rohkem sinul kui isiksusel, mitte sinu rõivastusel.

Tee komplimente. Teise inimese suunas komplimendi tegemine on hea viis vestluse alustamiseks. See muudab sinu seltskonnas viibimise mugavamaks ja teeb sind tema silmis meeldivamaks. Aga ole oma sõnade ja tegudega siiski ettevaatlik.

Hea huumorisoon töötab alati. Lisa oma juttu positiivset huumorit, et ajada teda naerma. Sellega annad vestlusele meeldiva noodi. Ole oma naljadega loominguline ja lõbus, mitte ära tee rumalaid või tüütuid nalju. Väga tähtis on õige ajastus.

Tee korralik kodutöö. Uuri hoolikalt tema profiili, et olla kursis tema huvidega, see võimaldab nendest kohtingul juttu teha.

Palu teda teisele kohtingule. Sellega näitad, et oled temast huvitatud, ning sooviksid teda veel näha. See muudab kohtingukaaslase enesekindlamaks ja ta imetleb sind selle tõttu veelgi enam.