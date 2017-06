Üheksa asja, mida mehed peavad teadma kolmekümnendate eluaastate kohta

Su organism aeglustub. Täpsemalt kulutab su keha iga lisanduva aastaga 12 kilokalorit vähem ja väga võimalik, et see väljendub kerkivas kehakaalus. Sama pingutus jõusaalis toob vähem tulemusi ja esimest korda elus pead hakkama päriselt igapäevaselt vaatama, mida sa omale suhu pistad. Enam ei saa sa kahe nädalaga enne puhkust rannavormi. Kui sa just ei suurenda oma treeningkoormust, võid arvestada, et kaotad selle kümnendi jooksul ka umbes kolm kilo oma lihasmassist.

Su juuksed pööravad sinu vastu. Sul veab, kui su juuksed ei hakka suure hooga välja langema, kuid sellegipoolest hakkavad need vähehaaval halliks muutuma. Esilagu tekivad juustesse üksikud hallid karvad, mis on teistest jämedamad, siis juba tekivad laigud. Suurema tõenäosusega aga hakkad vähehaaval kiilanema. Sellele vastupidiselt võid leida üllatavalt pikki karvu oma kulmudest ja ninast välja turritamas.

Sa avastad uusi tundeid. Kui kahekümnendates oli nalja nabani, siis nüüd valdavad sind sellised tunded, mis võtavad hinge kinni ja vahel on tunne, et iga pisiasi võib sind endast välja ajada. Olgu need argiuudised või juhuslik video Facebookis - väike pisar silmanurgas on nüüd sage nähtus.

Su muusikamaitse muutub. Kolmekümnendates oled enesekindlam ja ei tunne survet trendidega kaasas käia. Tunnistad endale, et sinu nooruspõlves tehti palju häid asju ja eelistad tihtipeale popile tümmile oma vanu lemmikuid.

Su ambitsioon hääbub. Hakkad tasapisi aru saama, et sa ei tee kõiki neid imelisi asju, mida sa varem eeldasid. Nüüd jõuab kohale, et neljakümneselt sa veel pensionile jääda ei saa, profisportlaseks ilmselt ei hakka ja paraku pole sa siiani raudkindel selles, mis su elust veel saada võib. Keskendu lihtsalt sellele, mida sa praegu teed ja tee seda hästi. Osaliselt on see paratamatu reaalsus, osalt aga ka vajadus ennast rohkem väärtustada. Mõni rong ongi läinud ja sellest pole midagi halba. Sul ei ole mingit vajadust igaühega võistelda.

Su seksuaalelu muutub. Tegelikult ei teegi sa midagi teistmoodi kui kolm aastat tagasi. Oled vaid iseenda veidi pontsakam ja vanem versioon. Kuigi su enda minapildi järgi oled sama noor ja sarmikas noorhärra, kes võlub naisi lummava pilguga, siis nende silmis oled kergelt ülekaaluline, vihaprobleemidega komeet, kes kihutab viljatuse ja vananemise poole.

Su pohmellid on täiesti uuel tasemel. Õige ettevalmistusega saad hullemast jagu ja füüsiline valu ei olegi kõige raskem. Kõige hullem on aga kolmekümnendates joomingule järgnev higist ja paranoiast läbi imbunud ärevushoog, mis kestab oma 36 tundi. Kas see ka takistab sind joomast, on iseasi.

Sa kaotad umbes 90 protsenti oma sõpradest. Vahet pole, kui populaarne sa kahekümnendates eluaastates olid, kuskil 31-aastaselt juhtub kaks asja. Esiteks võtavad paljud su tuttavad omale naise, saavad lapse ning kaovad kuhugi ära, teiseks eelistavad paljud ülejäänud väljas käimise asemel kodus telekat vaadata või mängida.

Sa oled tegelikult õnnelikum. Kõigest eelnevast hoolimata hakkad sa oluliselt vähem muretsema mõttetute asjade pärast ja õpid rohkem elu nautima. Edaspidi on halvad asjad elus ikka väga halvad: surmad, haigused, pereprobleemid, majanduslikud raskused. Need aitavad ka kõik muu perspektiivi panna, sest muu draama on kõige selle kõrval tühine ja ei vääri su aega. Hakkad aru saama, et elu läheb kõigest hoolimata üsna endistviisi edasi ja see mõjub iseenesest rahustavalt. Pealegi ei ole sa veel 40 - see õudus ootab sind veel ees.