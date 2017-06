Paarid paljastavad: proovisime voodis pöörased olla, aga välja kukkus...

Vahendame The Frisky kokku kogutud seiklusi, mida paarid on proovinud ning mis ei läinud sugugi mitte nii, nagu oodatud.

«Mu sõber ja tema tüdruk harrastasid sageli avalikus kohas seksimist. Neile lihtsalt pakkus erutust mõte vahelejäämisest. Kuid kui nad vahele jäid, pandi nad aastaks vanglasse – karistused Kansases on väga karmid ja just seal see aset leidis. Muidugi oleneb ka, milline on olukord – kui te olete pimedal ajal kõrvalteele pargitud autos, võib see piirduda vaid hoiatusega, kuid mujal vahele jäädes algavad karistused kolmest kuust, olenevalt sellest, kes teist teatas.»

«See pole just ebaõnnestunud suguakt, aga kui mina ja mu abikaasa käima hakkasime, polnud me kumbki seksis väga kogenud. Me otsustasime enne kinokohtingut seksida ning kui me hakkasime kino poole jalutama, tundsin ma järsku seljas kohutavat valu. Asi lühidalt kokku võtta: mul oli neerupõletik. Me mõlemad seostasime seda seksiga, kuna me olime nii kogenematud. Meie romantiline kohting lõppes EMOs.»

«Naine äratas mind täna hommikul üles ja ütles, et hommikusöök on valmis – ning lükkas mu pea enda jalge vahele, kuhu ta oli pannud šokolaadi. Meil on seda sorti šokolaadi kodus erinevate maitsetega, see on kohaliku tootja käsitööšokolaad. Mingil põhjusel ta oli aga valinud Tandoori-maitselise, mis, ma pean tunnistama, maitses suurepäraselt. Küll aga ei teadnud me kumbki, et selle valmistamiseks kasutatakse päris tšillipipraid. Paari minuti pärast pidi ta tormama duši alla, püüdes end meeleheitlikult puhtaks pesta, kuna šokolaad hakkas sulades kohutavalt kipitama.»

«Mu peika tahtis proovida suuveega oraalseksi, millest ta oli kuulnud. Kogemus oli põletav ja külmetav samal ajal, tõeline räme segadus. Ta riist polnud kaks päeva töökorras ja seniajani on suuvesi tema jaoks tõeliseks traumapäästikuks.»

«Me otsustasime esimest korda seksi linti võtta. Keset seda aga sain kõige õudsema sääremarjakrambi ning ma lasin oma tüdruksõbral teha seda, mida tehakse, kui jalgpallurid krambi saavad – tõsta jala kõrgele õhku ja masseerida. Muidugi unustasime, et kaamera filmib – video tuli kohutavalt naljakas. Teisel korral lõi mu tüdruk end hotellis seksides ja mulle peale ronides ära vastu lugemislampi, mis hotellides voodi kohal on. Ta sai sinika ja ma nägin kaks nädalat välja, nagu ma oleks naisepeksja.»

«Üks mu paari aasta tagune juhusuhe kandis pool aega voodis karvase looma (furry) maski. See oli nii õudne, kuid ma ei julgenud teda paluda, et ta selle ära võtaks, sest kartsin ta reaktsiooni. Jepp, seda ma ei osanud küll oodata.»

«Mu sõber ja tema tüdruksõber avastasid seksi ajal, et kondoom on purunenud. Tüdruk tahtis katkise kondoomi pealt võtta, kuid ta vist ei osanud seda õigesti – igal juhul haaras ta vaid selle tipust ning kiskus seejärel järsult. Tagajärjeks rebenenud eesnahk ja õmblused.»

«Üks kutt ülikoolist tahtis hirmsasti proovida seksi duši all. Kuna tema ühikas olid aga ainult ühiskasutatavad dušid, mis polnud just väga privaatsed, organiseeris ta nii, et sellel ajal, kui ta tüdruk külla tuleb, pole paar tundi kedagi duširuumides. Millega ta ei osanud aga arvestada oli see, et kogu korrus koguneb ukse taha ning mängib aplausi saatel Lonely Islandi lugu «I Just Had Sex» just siis, kui paarike õnnelikuna duši alt välja tuli.»