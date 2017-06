Miks kannab kuninganna Elizabeth tihti neoonvärvides rõivaid?

Konkreetne paraad polnud aga sugugi esimene kord, kui kuninganna ilmub avalikkuse ette, kandes silmapaistvas värvitoonis rõivastust. Tegelikult on kuninganna oma 65-aastase valitsemisaja jooksul kandnud lausa tosinal korral erksaid värve, fuksiast kuni erekollaseni.

Milline lugu on kuninganna erksa garderoobi taga? «Tegelikult on see üks üsna põnev fakt tema kohta,» ütleb kuninglik allikas. (Ei, see pole seotud moega!)

Tõeline põhjus tema erksate rõivaste taga on tunduvalt liigutavam, kui võiks esialgu arvata. Nimelt minia Sophie sõnul tahab kuninganna, et üritustele kohale tulnud rahvas oleks võimeline teda juba kaugelt silmama, edastab rd.com.

«Tal on vaja välja paista, nii on inimestel hiljem võimalik öelda, et nad nägid kuningannat,» ütles Sophie kuningannast rääkivas dokumentaalfilmis.

Teised allikad on kinnitanud, et see on tõesti põhjus kuninganna Elizabethi kuulsate moeröögatuste taga.

«Kuninganna on alati teadlik olnud, et ta peab rahva hulgast silma paistma, see on ka üks põhjus, miks kübarad on tema garderoobis alati suurt rolli mänginud,» ütles Caroline de Guitaut, kes on kuninglike varade ehk Royal Collection Trusti kuraator.

Kuningannale omistatud ütlusel «Pean olema nähtav, et mind usutaks», võib olla märksa otsesem tähendus, kui alguses arvati.