Üllatav harjumus, mis muudab juuksed õhemaks

Lisa DeSantis kirjutas Travel and Leisure’is hiljuti loo sellest, kuidas ta juuksuri juures käis. Nimelt olevat juuksur ootamatult huvi tundnud, kummal õlal naine kotti kannab. «Kas sa kannad oma käekotti vasakul õlal?» küsis juuksur.

Küsimus ilmselgelt üllatas naist ja ta hakkas automaatselt mõtlema selle peale, kas koti kandmine on muutnud ta kehaasendit nii palju, et seda on nüüd kaugele näha. Siiski mitte, juuksur ütles, et ühelt poolt, just vasakult, on Lisa juuksed palju õhemad kui teiselt poolt. Ta lisas, et on näinud ka palju hullemaid olukordi, aga ka Lisal on erinevus juba märgatav.

Kas selline igapäevane ja lihtne asi mõjutab tõesti juuste väljalangevust?

Kahjuks küll. Mõned inimesed arvavad, et neil on lihtsalt vähem juukseid ühel pool pead, aga tegelikult nõrgestavad nad pidevalt ühelt poolt oma juukseid sellega, kui kannavad käekotti ühel õlal. Juuksed jäävad käekoti rihma alla ja nii kakume tahtmatult iga päev oma juukseid, kuni ühel hetkel avastame, et ühelt poolt on juuksed õhemad kui teiselt poolt. Järgmine kord, kui välja lähed mõtle selle peale. Äkki saad oma juuksed kotiga käimise ajaks kinni panna.