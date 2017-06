Joogafestival toob suurperede liikmed tasuta joogat nautima

Kolmandat korda teevad festivali korraldajad ka heategevusliku projekti suurperede heaks — Läänemaa Suurperede Liidu emad on oodatud osalema joogafestivalil, saja vabaõhuprogrammi pääsme piires saavad nad kaasa võtta ka oma mehed ja vanemad lapsed. Alla 12-aastastele (kaasa arvatud) on festival tasuta.

Läänemaa Suurperede Liidu juhatuse liige Anu Aljaste-Sits meenutab, et suurte perede emad olid eelmistel aastatel üliõnnelikud selle üle, et said kaasa kutsuda ka abikaasad ja vanemad lapsed, sest üldjuhul piirduvad üritustel soodustused väiksemate lastega. Võimalus kasutati täies ulatuses ära, eelmise aasta joogafestivali programmist ja seal pakutust on kõigil festivali külastanud naistel positiivne emotsioon ning nad küsivad juba tänavuse sündmuse kohta. «See vägi, mis joogafestivaliga meie linna tuuakse, on ülivõimas!» arvab Anu Aljaste-Sits.

Esinejad ja festivalikava

Joogafestivalil saab tutvust teha ja järele proovida üle 10 joogastiili ning kuulata loenguid ja osaleda töötubades. Peaesineja on imekauni tämbri ja tunnetusega muusik Sudha Londonist, kes oma loomingus põimib loitse Idamaadest, sufidelt, Tiibeti ja India traditsioonist kui ka Aafrikast, Havailt, Ameerika põlisrahva loomingust ja mujaltki. Kohal on ka särav hatha jooga ja meditatsiooniõpetaja Daniel Strausser Taist, kes on varemgi festivali peaesineja olnud ja palju-de lemmikuks osutunud. Erilisi tantratöötubasid viib läbi kogenud tantraõpetaja Shanti Limnell Soomest.

Festivali pealava tegevused ja tervisekaupade basaar toimuvad Haapsalu Piiskopilinnuse hoovis. Siseruumide toimuvad aga loengud, töötoad ja basaar on avatud kõrval asuvas kultuurikeskuses. Kavas on tegevusi nii meestele kui naistele, lastele ja rasedatele, noortele ja eakatele, alles alustajatele ning aastaid joogat praktiseerinutele. Lummavad etnorütmid ja alkoholivaba tantsupidu kestavad südaööni Haapsalu linnusehoovis. Põnev ööprogramm on sel korral esimest korda Haapsalu vanakinos – võimalus puhata kogu öö live muusika tervendavate helide saatel.