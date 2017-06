Uuring: sa saad kontrollida, keda ja palju sa armastad

Bussiness Insider on uuringu nimega Regulation of Romantic Love Feelings: Preconceptions, Strategies and Feasibility» kokku võtnud. Inimestel paluti vaadelda oma praeguse partneri või eksi fotosid ning samal ajal salvestasid uurijad nende tundeid.

Seejärel paluti inimestel mõelda nende partnerite kas positiivsetele või negatiivsetele omadustele ning taas salvestati testisikute ajulained. Mis selgus? Mitte ehk nii väga üllatuslikult tuli välja, et inimesed, kes mõtlesid partnerist negatiivselt, tundsid ka vähem lähedust, kuid kui mõtted olid positiivsed, oli ka lähedustunne suurem.

Huvitaval kombel aga selgus küsitlustest, mida inimesed uuringueelselt täitma pidid, et inimesed ise ei usu, et neil oleks kontroll selle üle, kui palju või keda nad armastavad. Uuring aga tõestas, et me saame oma mõtete abil tundeid kas vaos hoida või siis armastust suurendad ning sellel teadmisel võib olla ühiskonna jaoks suur positiivne jõud. See kõik on meile heaks meeldetuletuseks, et selmet oma partneri kallal näägutada, tasub meeles hoida, mis on tema head jooned ning miks temasse omal ajal armusid – sinu suhe tänab sind.