Seitse küsimust, millele edukas suhtes peaks oskama kohe vastata

Business Insider uuris kosjasobitajatelt ja abielunõustajatelt, millistele küsimustele oma kaaslase kohta peaks juba suhte alguses oskama õigesti vastata. Kui märkad, et sinul jääb vastustest puudu, oleks aeg mõni ebamugav teema ruttu jutuks võtta.

Mis on tema tundelaviini suurimad päästikud?

Kindlasti tuleb kasuks, kui sa tead, mis teda enim mõjutab, et oskaksid talle kaasa tunda ja teaksid, kuidas konflikte ära hoida. Elus tuleb ikka ette mingeid väliseid sündmusi, mis meenutavad möödunud traumast jäänud negatiivseid tundeid. Sellises olukorras kiputakse end kõige lähemate inimeste peal välja elama. Kui partner teab, mis sind ärritab ja paneb halvasti käituma, siis mõistab ta selle käitumise tagamaid ja saab aru, et sel pole temaga midagi pistmist.

Kas su partneril on võlgu?

Mida ta praegu teeb, et sellega hakkama saada ja kuidas ta plaanib oma võlgu tagasi maksta? Rahaprobleemid on üks peamisi põhjuseid, miks suhted lagunevad. Mõlemad partnerid peaksid olema sel teemal üdini ausad.

Mis on su partneri jaoks liig mis liig? Aga sinu enda jaoks?

Heas suhtes teavad mõlemad osapooled, kes nad on ja kes nad pole, millised on nende head ja vead. Kõige olulisem on aga see, et nad teaksid kindlalt, millega nad kunagi suhtes ei lepi.

Mida arvab su partner pere loomisest?

Kuigi elu ei saa alati täpselt ette planeerida, võiksite te siiski üldjoontes läbi rääkida, mida kumbki ootab. Laste saamine on üks kõige olulisemaid otsuseid elus ja see ei saa tekitada eriarvamusi.

Kas te olete mõlemad esmajoonelt pühendunud oma suhtele ja teineteisele?

Kas te hoolitsete teineteise eest? Kas partneri vajadused ja mured on sulle kõige olulisemad? Isegi kui teil on elus erinevad prioriteedid, siis kas te arvestate oma elus valikuid langetades ka sellega, kuidas see partnerit mõjutab? Kui sa oled pühendunud partner, siis oled oma elukaaslase jaoks olemas ja ta on sulle kõige tähtsam. Kõik muu on teisejärguline.

Kuidas sa saad oma partnerit toetada, kui tal läheb väga halvasti?

Hea oleks, kui sa teaksid, kuidas temaga raskel ajal suhelda. Mõned eelistavad stressi leevendamiseks palju rääkida, mõned aga tahavad hoopis kõvasti trenni teha. Kui sa tead, mismoodi ta eelistab raskuste ajal suhelda, tunneb ta end sinu kõrval paremini ja suudab olukorraga kergemini toime tulla.

Kas sa annad partnerile regulaarselt teada, mida tema juures hindad?

Heas suhtes ei võta partnerid teineteist iseenesestmõistetavalt ja neil on harjumuseks keskenduda suhtes positiivsele. Pidevalt negatiivsele mõtlemine suurendaks vastumeelsust, mis juhib paari lahku.