Lükkame ümber kolm levinumat uskumust gluteeni kohta

Gluteen on liitvalk, mis koosneb kahest koostisosast: gluteniinist ja gliadiinist. Inimesed on gluteeni tarbinud vähemalt 10 000 aastat ning tegemist on ühe kõige enam tarbitavama valguga maailmas.

Viimasel ajal on aga gluteenist saanud asi, milles süüdistatakse kõike alates ülekaalulisusest lõpetades vähiga. Meditsiini- ja toitumiseksperdid aga ei ole kõik mitte gluteenivihkajate paadis. Vaatame Youtube’i-kanali What the Stuff? abiga, millised on enim levinud gluteenimüüdid.

1. Palju inimesi on gluteenitalumatud. Tegelikult on see arv väga väike – vaid üks protsent USA elanikkonnast kannatab tsöliaakia käes. Tegemist on autoimmuunhaigusega, mis kahjustab peensoolt ja tänu sellele ei suuda haiged omastada ühtki teist toitainet, kui nad on tarbinud ka gluteeni. Sellel on palju kohutavaid kõrvalnähtusid (väsimus, valud, aneemia). Lisaks tsöliaakiale on kuuel protsendil USA elanikkonnast konditsioon nimega gluteenitundlikkus, mis pole samas tsöliaakia, kuid ka nende hulgas kahtlustatakse olevat inimesi, kelle jaoks polegi tõeline probleem gluteen. 2013. aastal läbi viidud uurimus näitas, et asi võib olla hoopis muus, kuna patsientide tervis paranes, kui nende dieedist eemaldati näiteks fruktoos ja teatud kiudained.

2. Gluteeni vältimiseks pead sa ostma eritoitu. Kui sina oled üks neist, kes ei saa tarbida gluteeni või on lihtsalt otsustanud gluteenivaba dieedi kasuks, siis oled sa gluteenivabu tooteid müüvate firmade lemmikklient – kes ei häbene sult üleliia palju raha küsida. Kuid tegelikult ei pea sa ostma spetsiaalseid kalleid gluteenivabu tooteid, kui kõikjal su ümber on asju, mis juba niigi ei sisalda gluteeni: liha, puu- ja köögiviljad, kala, pähklid, piim, enamik juuste, jogurt, vürtsid ja maitsetaimed, õlid, riis, teatud helbed, maisitortiljad jne.

3. On võimalik elada täiesti gluteenivabalt. Teoorias võib sajaprotsendiliselt gluteenivaba dieet olla võimalik, kuid USA riikliku tsöliaakialiidu presidendi Alice Basti sõnul on tegelikkuses tegemist praktiliselt võimatu ülesandega. FDA ehk toidu- ja ravimiamet lubab poeriiulitele toite, mille sildil on küll kiri «gluteenivaba», kuid mis võivad siiski sisaldada kuni 20 gluteeniosakest miljoni kohta. Samuti ei ole tootjatel kohustust oma tooteid enne müügilesaatmist testida. Tsöliaakiahaigeid lohutatakse, et ilmselt ei ole nad väga suures ohus, kuna uuringud on näidanud, et enamik neist suudab taluda väga väikeseid gluteenikoguseid. Samas on inimesi, kes usuvad, et gluteen on talumatu ja mürgine ning seda peaks igal võimalusel vältima. Nende jaoks pole see reaalsus väga roosiline.