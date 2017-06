Kuus toitu, mis on head sinu silmadele

1. Porgand

Oled tõenäoliselt kuulnud, et porgandid ja teised oranži värvi puu- ja juurviljad on silmade tervise seisukohast head ning aitavad säilitada teravat silmanägemist, see vastab tõele: beeta-karoteen on A-vitamiin, mis annab nendele toitudele oranži värvi, samuti aitab võrkkestal ja teistel silma osadel ilma tõrgeteta funktsioneerida, vahendab health.com.

2. Rohelised salatid

Rohelistes salatites on rikkalikult luteiini ja zeaksantiini – antioksüdandid, mis uuringute andmetel vähendavad kollatähni kärbumise ja kae tekkimise riski.

3. Muna

Rebu on esmaseid luteiini ja zeaksantiini allikaid, lisaks sisaldades veel tsinki, mis aitab samuti alandada kollatähni kärbumise riski.

4. Tsitruselised ja marjad

Tsitruselised ja marjad on võimsad C-vitamiini allikad, nende söömine aitab teadaolevalt jällegi alandada kollatähni kärbumise ja kae riski.

5. Mandlid

Mandlid sisaldavad rikkalikult E-vitamiini, kahest peotäiest piisab, et katta päevane E-vitamiini vajadus, lisaks langeb neid süües kollatähni kärbumise risk.

6. Rasvane kala

Tuunikala, lõhe, makrell, anšoovis ja forell on rikkad DHA poolest. See on rasvhape, mis on leitav inimese võrkkestast – selle madalat taset on seostatud kuiva silma sündroomiga.