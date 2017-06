Aadliproua Helene Marie von Kügelgen – elu «mehelikku harrastust» varjates

Lilla ilmutas erakordset tahtejõudu, et panna oma isa meelt muutma. See õnnestus alles seejärel, kui ta oli teinud end eluohtlikult haigeks. Šokeeritud isa andis lõpuks järele, kuid ainult sel tingimusel, et Kügelgen taastab oma kaotatud aadliseisuse ja muretseb endale Eestimaal mõisa. Gerhard ostiski 1802 Viini õukonnas aadlipatendi, kuid Lillal õnnestus oma isa siiski veenda, et ta ei nõuaks Gerhardilt elukutse muutmist, kuna too oli põllutööks täiesti sobimatu. Lõpuks lubatigi paaril abielluda, kui kunstnik suudab ette näidata 20 000 rubla suuruse vara ning kasvatab tulevased lapsed üles protestantlikus vaimus.

Õnnelik kihluse aeg ja tuleviku kavandamine

Hoolimata vanemate vastuseisust ei kujunenud väimehe amet kunstilembeses Zoege von Manteuffelite perekonnas omaette probleemiks. Seda enam, et Gerhard oli Peterburi õukonnas omandanud kunstitellimustega rohkem kui nõutava kaasavara. Samuti soositi tütre jätkuvat kunstiharrastust. «Ema ütleb alati, et peaksin sind maalimisel aitama,» kirjutas Helene Marie Gerhardile vahetult abielu eel. Kuid jätkas kohe ennast korrale kutsudes: «Aga siis jääb ju majapidamine hooletusse ja lapsed, kui neid peaks tulema, ja ma valmistan sulle rohkem kulusid, kui oma maalimisega sisse tuua suudan. Ja siis – kuidas saan ma nõuda sinu kõrval töötamist, siis sa pead mind ju aitama, ja nii ma rööviksin sinu aega.»

Oma tuleviku teemal fantaseerides mängis Helene Marie viimasel abielueelsel suvel ka mõttega oma kunstikooli loomisest: «Kas poleks parem, kui ma asutaks väikse maali- ja joonistusakadeemia ja õpetaksin noori tüdrukuid joonistamises ja miniatuurimaalis. Viimast peaksid sa mulle loomulikult enne õpetama, aga usun sellega paremini hakkama saavat kui õlimaaliga, mis nõuab liiga palju aega. Siis saaksin ma hoolitseda ka kõige eest kodus ja köögis, nagu naisele kohane, ja mul oleks kerge pühendada paar tundi päevas õpetamisele. Miski kodus ei kannata ja samas teenin majapidamisse natuke raha. Mul on selleks ametiks kannatust, suhtlen noorte tüdrukutega nii meelsasti ja mis mul teadmistes puudu jääb, seda asendavad sinu alatiseks kättesaadavad nõuanded.»

Abielu ja elu õukonnas

2. septembril 1800 Franz Gerhard ja Helene Marie abiellusid ning asusid elama Peterburi, kus ootas rohkem ja paremaid tellimusi. Ja kuigi tütarlaste joonistusakadeemia idee ei saanud teoks, aitas Helene Marie seal oma mehe kunstitegemistele innukalt kaasa. Nii kirjutas ta näiteks sügisel Peterburist: «Mul on juba 2000 rbl eest seepiajoonistusi ootamas, Jumal andku mulle ainult jõudu ja tervist, siis olen virgalt asja kallal. Tegelikult on see töö tellitud minu mehelt, kuna need on aga kõik vaid joonistused seepias, siis näen ma siin võimalust täita oma suurim soov ja võtta temalt veidi, veidigi koormat vähemaks, ja hästi peavad nad igal juhul joonistatud saama. Minu mees pingutas mulle juba täna paberi valmis ja homme hakkan ma peale. Mitte kunagi pole ma ühegi tööga suurema rõõmuga algust teinud.» Kui palju Helene Marie oma mehe nime all täpselt töötas, ei ole teada.