Viis olulist nippi, kuidas grillida suus sulavat steiki

Rakvere lihameistrid esitlevad sel kevadel uhkusega väga erilist meistriteost: rikkalikult maitsekas läbikasvanud tomahook-steik, mis on kondiga seavälisfileest lõigatud lihalõik. Mida sealihasteigi grillimise puhul silmas pidada, selgitab täpsemalt Rakvere tootekategooriajuht Heli Sepp.

Tõsta steigid aegsasti külmast välja

Enne grillima asumist ära vaata mööda paarist olulisest eeltööst, mis on hõrgu lõpptulemuse saavutamise aluseks. Kõigepealt tõsta ühtlase küpsusastme tagamiseks külmkapis hoitud sealihasteigid enne grillile asetamist kuni tunniks toatemperatuurile. Lihalõigud võib enne grillimist ka vasardada, sest kobestatud lihalõigud maitsestuvad paremini ja liha valmib kiiremini.

Väldi kõrbemist

Kui liha on maitsestatud õli-maitseainete seguga, siis õli aitab vältida liha kuivamist ja grillresti külge kinni kõrbemist. Vajadusel võib enne grillimist steikide pinnalt majapidamispaberiga liigse marinaadi eemaldada. Eemaldada tuleb ka liha pinnalt suuremad maitseainetükikesed, sest need kipuvad kõige kergemini kõrbema. Väljaulatuvad kondid katke fooliumiga.

Väherasvasele seavälisfileele tulised söed

Grill-liha küpsetamisaja juures mängib väga suurt rolli lihatüki struktuur ja omadused. Sealiha puhul kehtib reegel, et mida rasvasem liha, seda mõõdukamal kuumusel tuleb seda grillida. Seavälisfileest steik on kindel valik väherasvasema liha eelistajatele. Grilli väherasvast taist seavälisfileelõiku esmalt tulistel sütel ja vähenda mõne aja pärast kuumust ning lase steike vähemkuumemal alal järelvalmida. Selleks on hea jagada söed grillis kahte tsooni, et tekiks kuumem ja jahedam osa.

Pane tähele: liha pööramiseks kasuta grillitange, mitte kahvlit!

Küpsemisaja täppisteadus

Kuidas saada aru, millal liha on valmis? Grill-liha küpsust saab hinnata välimuse järgi. Ühtlane pruun koorik annab märku, et steik on küps või vajab veidi järelgrillimist vähemal kuumusel. Kui grillil olev liha on katsudes juba sitke ja kuiv, on see liiga kaua küpsenud. Ideaalis saab liha küpsust mõõta lihatermomeetriga - sealihasteik on serveerimiseks valmis, kui lihatüki sisemine temperatuur on küündinud 71 kraadini. Kui lihatermomeetrit aga kodus pole, siis on abiks lihtne kuldreegel - kui steigi paksus on umbes 3 cm, siis seda tuleb pruunistada grillil keskmisel kuumusel (või ka pannil) umbes 25 minutit pöörates liha iga 5 minuti tagant. Kindlasti tasub meeles pidada, et lihal võiks lasta küpseda veel 20 minutit madalal kuumusel kaanega suletud grillil.

Sealiha puhul tuleks kindlasti veenduda, et liha on täielikult küpsenud. Enne, kui liha on küps, grilli ka lihatüki servad.

Lase lihal puhata

Pärast küpsetamist lase lihal 10 minutit seista, et lihamahlade liikumine peatuks. Kui muretsed liigse jahtumise pärast, aseta liha kaussi ja kata see fooliumiga. Selle 10 minuti jooksul muutuvad lihakiud pehmemaks, intensiivistuvad nii liha värv kui ka selle maitsed.