Lugeja kaval grillinipp: suitsukala saab valmistada ka grillil

Kui lihtsaim viis kala suitsetamiseks on teha seda suitsetuskastiga (kuid oletades, et paljudel seda siiski kodus ei ole), siis tegelikkuses saab suitsuse kala grillsütetel valmis meisterdada ka täitsa kodus olevate käepäraste vahenditega.

Vaja läheks ühte puulauda, täpsemalt lehtpuulauda (parimaks peetakse punasest seedripuust lauajuppi) ning see tuleks panna vähemalt tunniks vette ligunema. Soovi korral ja omapärasema meki saamiseks võib laua asetada ka näiteks mahla või veini sisse, või enne kasutamist hõõruda natukese viskiga kokku. Seejärel asetada leotatud laud kuumadel sütetel olevale grillile ning selle peale omakorda suitsetamist ootav kalafilee (näiteks forell või lõhe), mis on soola ja pipraga või vastavalt oma soovile ära maitsestatud. Järgnevalt tuleb kindlasti grill võimalikult korralikult kaanega katta, et ei filee ega puulaua juurde ei pääseks hapnikku ning seeläbi ei tekiks ka leegiga põlemist (vaatamata kõrgele temperatuurile ning kohe algavale päris intensiivsele suitsemis- ja tossamisprotsessile).

Nüüd ei jäägi enam muud üle, kui tuleb vaid umbes 20-25 minutit oodata (terve kala puhul vähemalt pool tundi, räimede puhul aga jällegi umbes 10 minutit) ning kiirelt suitsetatud kala ongi söömiseks valmis! Pärast esmakordset puulaua kasutamist ei tasu ka seda kohe nurka ära visata, sest see sobib suurepäraselt veel ka järgmisel paaril korral kasutamiseks.

Idee kala suitsetamiseks on saadud Vikerraadio 20.05.2017 Vikerhommiku saatekülaliselt Priit Vaharilt, kes kirjeldas köögijuttude saateosas, kuidas ja mida tema grillida eelistab. Kala suitsetamine on teemaks saate teisel poolel. Soovi korral on võimalik saadet järele kuulata siin.

