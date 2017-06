Eesti trennisõbrad esitlevad inspireerivate sõnumitega toppe

Skoor on eestimaine spordirõivaste ja -aksessuaaride bränd, mis sündis kolme hea trennisõbra soovist end liikudes stiilselt ja mõnusalt tunda. Pika tootearenduse tulemusena on valminud omanäoline ja põnev, erinevateks treeninguteks sobiv naiste trennitoppide kollektsioon.

Kohalik trenniriiete turg on küllaltki väike ja seetõttu on trennisõbra valikuks on peamiselt suurte tuntud brändide toodang. Värvid ja kujundused on piiratud ning eristuda hallist massist raske.

/ Skoor

Skoori tooted on suunatud aga neile, kes soovivad ja julgevad silma paista. Värvilahendused on erksad, silmatorkavad, eristuvad ning spordiriiete keskseks osaks on erinevad sõnumid, mis annavad igale liikumist või jõudu vajavale treeningule hoogu juurde. Sloganeid leiab nii eesti kui ka inglise keeles. Lisaks on Skoori tootevalikus ainulaadsed motiveerivad topid, mille peal olevat lauset saab lugeda peeglist või selfit tehes!

Valminud kollektsiooni on 100 protsenti eestimaine ja spetsiaalselt sportimiseks mõeldud. Kangas on ühelt poolt pehme ja soe, et hoida keha soojana, teiselt poolt jällegi siidiselt pehme, et nahk saaks hingata ja trenni tegemisel särk jahutaks. Peagi on oodata särke ka meestele ning aksessuaaride valiku lisandumist.