Mida tähendab suhe endast rumalama inimesega?

Mehed ja naised jagavad, mis tunne on olla suhtes inimesega, kes on sinust tunduvalt madalama intelligentsustasemega.

Võiks arvata, et selline suhe on määratud hukule, kuid nende vastused võivad teid üllatada

***

«Minu mees on düslektik, minu eesmärkideks on lõpetada magister ja seejärel minna edasi doktoriõppesse. Tema on ehitaja, mina seevastu tegelen teadusprojekti arendamisega.

Ma olen teadlik, et ta ei ole huvitatud ülikoolis pakutavast haridusest, aga see on lausa uskumatu, millised teadmised on tal nende asjade vallas, mis on tema kireks. Ma ei saaks öelda, et ta ei ole nii intelligentne kui mina, lihtsalt ta kulutab vähem aega enese harimisele, toetudes rohkem oma vaistule ja praktilisele mõtlemisele.»

***

«Minu tüdruksõber ei ole nii intelligentne kui mina (vihkan selle väljaütlemist, aga ta tunnistab seda ise ka), ning tegelikult on see üpris tore. Suhtlus sõpradega, kes on minuga samal intellektuaalsel tasemel, on tihti väsitav, sest nad soovivad pidevalt väidelda ja minu teadmisi testida. Vahepeal on väga lõõgastav tulla koju - juua üks õlu, vaadata telekat, minna jalutama, ning lihtsalt olla rahulikult, kartmata et ta analüüsiks kõike mida ma ütlen. Samuti armastan ma jagada inimestega uut informatsiooni, võimalus talle uusi asju õpetada on väga lõbus.

Mõnikord tekitab see ka masendust, eriti sellistel puhkudel kui ma tahaksin pikemalt peatuda mõnel päevakohasel teemal või rääkida poliitikast, sest huvi nende teemade vastu on väga ühepoolne. Ta laseb mul palju rääkida, aga tihti ei oska ta midagi mõistliku vastu kosta. Ma mäletan ühte vestlust eelmisest nädalast, mille teema läks kliimasoojenemisest üle piimakokteilide väga kähku. Sellegi poolest ei tähenda meie erinev intellektuaalne võimekus midagi, sest meil on koos tohutult lõbus ja ma ei vahetaks tema armastust millegi vastu.»

***

«Inimeste intelligentsus väljendub erinevatel viisidel. Minus on tunduvalt rohkem raamatutarkusi kui minu teises pooles, aga samal ajal suudab tema lahendada igapäevaseid praktilisi muresid, millega tegelemiseks kuluks minul tunde.

Mõnikord küll sooviksin oma tüdruksõbraga rääkida raamatutest või poliitikast, aga tuleb osata hinnata kõike muud, mis teeb teda eriliseks ja heaks. Usun, et tasakaalustame teineteist.»

***

«99 protsenti ajast on ta imeline. Mitte haritud (teaduse naljad tekitavad temas nördimust), aga taibukas, intelligentne ja kaval. Samas mõnikord ei suuda ma jällegi ära imestada, kuidas saab keegi nii rumal olla. Ütleme lihtsalt nii, et ta ei raiska aega väikestele vigadele.»

***

«Ma ei ütleks, et mu naine on vähem intelligentne, aga kindlasti on tal minust vähem teadmisi. Võite nimetada ükskõik millise teema, tõenäoliselt ma tean temast rohkem.

Mind kutsutakse kõndivaks entsüklopeediaks, ma loen palju päevakajalistest sündmustest, poliitikast, religioonidest, teadusest, spordist...ma olen huvitatud pea kõigest. See ei tähenda, et ma teaksin detailideni kõiki teemasid, aga mulle meeldib vähemalt kursis olla. Minu naine teisest küljest oli «imeline» õpilane, kogu informatsioon läks ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Mitte selle pärast, et ta ei olnud võimeline õppima, vaid talle lihtsalt ei pakkunud see huvi.

Meil on endiselt koos väga lõbus. Meile meeldib reisida, teatris käia, nautida head sööki ja sõita ratastega, aga tõsised jutuajamised on alati pigem ühepoolsed. Ta naudib neid, aga see tundub rohkem õpetaja-õpilase suhe, mitte niivõrd romantiline.»

***

«Minu peigmehel on õppimisraskused, aga minul neid ei ole. Ta on pühendunud ja väga emotsionaalne, mina olen tüüpiliselt pigem faktidest lähtuv ja tehnilise mõtlemisega, seega meie suhe töötab päris hästi. Ta teab, et ma olen tehnilistes küsimustes tugevam kui tema, mõnikord see viib teda endast välja, aga mind see väga ei sega. Ta on armastav, hooliv, vaimukas ja tema seltskonnas on hea viibida, mis minu jaoks loeb enim. Me oleme koos olnud vähem kui aasta, eks ole veel näha, mis tulevik toob.»

***

«Mõnikord võib see olla üsna masendav, kui ma pean oma tüdrukule asju pikalt selgitama, et ta aru saaks. Samas ajal on ta suurim rõõmuallikas minu elus, ta aitab mul lõbutseda ja ennast vabaks lasta. Ta on uskumatult aus inimene, mis on minu silmis imetlusväärne. Ta on ka väga armas.»