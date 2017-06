See on kõige parem meetod seente valmistamiseks

Seentes on palju kasulikke aineid - kiudaineid, valke ja vitamiine - ning vähe kaloreid ja rasva. Hispaanias asuvas seente uurimiskeskuses leiti, et seente praadimine või keetmine vähendab nende toitainete ja antioksüdantide sisaldust, edastab Pure Wow.

Väljaandes International Journal of Food Sciences and Nutrition avaldati uuring, mis tõestab, et keetmisel väheneb seente vitamiinisisaldus ning praadimisel suureneb nende rasvasisaldus ja väheneb valgusisaldus.

Kui ei ole tegu seentega, mida tuleb kupatada, siis võiksid neid valmistada hoopis kas grillil või mikrolaineahjus, et kõik kasulikud toitained ja antioksüdandid toidust kätte saada.

Õnneks on grillitud seened ka väga maitsvad ja nagu uuringust selgus, on isegi kasulik, kui neid enne grillimist õliga kokku määrida. Nimelt võib see isegi suurendada seente antioksüdantide sisaldust.