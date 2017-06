Trenn või tass kohvi? Kumb on parem erguti?

Mida teha, kui sa oled väsinud, aga pead keskenduma?

Paljud haaraksid ilmselt tassi kohvi järele, sest kofeiin teeb inimest ärksamaks eriti, kui ollakse väsinud.

Trenn toimib samamoodi. See äratab inimese üles, sest paneb vere kehas liikuma ja ergutab vaimset tegevust.

Mida teha? Kas juua tass kohvi või teha kükke?

On olemas üks uuring, mis keskendus nende kahe meetodi võrdlemisele. Katsealused olid terved naised, kellel oli väike unepuudus ja analüüsiti, kuidas keha reageerib, kui nad saavad kohvi või jooksevad treppidest. Teadlased leidsid, et kümme minutit treppidel ronimist andis rohkem energiat kui kohvi joomine.

Samas on leitud, et kohv on ka tervisele kasulik. Kofeiin teeb erksaks ja annab energiat, aga ainult mõneks ajaks. Trenn seevastu on pikemaajalise mõjuga. Kui kohvi puhul on leitud ka negatiivseid mõjusid, siis trenn on enamasti alati kasulik. Niisiis, kui otsid kiiret lahendust joo tass kohvi ja kui tahad pikemaajaliselt energilisem olla, siis tee trenni, vahendab Harvard Health Publications.