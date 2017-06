Kümme etiketireeglit moodsale härrasmehele, kes tahab naistele muljet avaldada

2015. aastal avaldati uuring, mis näitas, et kui nägus mees kohtleb naist halvasti, siis peab naine temast sama vähe lugu kui eemaletõukava välimusega mehest. Teisisõnu võivad halvad kombed rikkuda mulje mehest veelgi kindlamalt kui vead välimuses.

«Miski pole naistele kütkestavam kui härrasmehelik käitumine,» ütleb New Yorgis asuva etiketikooli omanik Patricia Napier-Fitzpatrick Playboys. «Ja miski pole meelitavam kui käia kohtingul härrasmehelikult käituva mehega.»

Arvatavasti oskad sa naisele ust lahti hoida ja teed talle komplimendi, kui näed, et ta end sinu jaoks üles löönud, kuid saab veel paremini. Kui tahad näidata, et oled tõeline härrasmees, siis jäta endale meelde need lihtsad alljärgnevad põhitõed etiketireeglitest.

Aita teda mantli selga tõmbamisel. Hoia naise jakki umbes vöö kõrgusel, kuni ta saab käed järgemööda käistesse pista ja seejärel tõsta see õlgade kõrgusele.

Paku naisele oma kätt. Kui te astute ebatasasele pinnasele (või ka alati siis, kui naine kannab kõrge kontsaga kingi), siis võiksid pakkuda talle toestuseks oma kätt.

Võta taksos koomale. Taksosse istudes on sul kaks võimalust: sa võid naisele ust lahti hoida, lasta tal istuda ja seejärel ringiga teiselt poolt sisse minna; või sa võid ka esimesena sisse istuda ja eemale nihkuda, et naisele enda kõrval ruumi teha.

Juhi teed. Kui te lähete läbi rahvasumma - näiteks teatris või baaris - siis kõnni eespool, et talle nii-öelda rada puhtaks teha.

Küsi, kas ta soovib midagi. Kui te olete kokteilipeol, baaris või ka grillipeol, siis küsi kohe saabudes, kas naine soovib midagi juua. Nii näitad, et hoolid tema mugavusest ja vajadustest.

Paku talle head istet. Ütleme, et te lähete õhtust sööma ja üks toolidest toetub vastu seina. Daamile peaks jääma see iste, mis on vaatega restorani poole. Sinu vaateks on tema kena näolapp.

Määri oma leiba õigesti. Lauakombed on üks kõige paremaid ja halvemaid kohti, kus oma viisakust demonstreerida. Kuigi etiketist on loendamatu hulk raamatuid, on üks reegel, mida paljud ei tea. Kui lauale tuuakse või, mis on mõeldud jagamiseks, siis tuleb võtta sellest osa oma leivataldrikule. Seejärel murra leivast suutäie suurune tükk, määri võid vaid sellele tükile ja söö ära. Ära määri korraga tervet leivakääru ja ära määri midagi, mida sa ei kavatse kohe ära süüa.

Suuna kogu oma tähelepanu naisele. Kui naine räägib, siis vaata talle silma. Ära sega vahele ja väldi liigselt iseendast rääkimist. Kõige olulisem on aga see, et telefon tuleks kogu kohtingu ajal laualt eemal hoida. Pista see taskusse või pane mujale peitu, et see oleks silme alt ära. Isegi kui sa seda ei kasuta, võib laual vedelev telefon vestlust segada ja jätta kaaslasele mulje, et su mõtted on mujal.

Seisa püsti, kui daam tuleb. Kui naine siseneb ruumi, siis härrasmees tõuseb püsti. Tänapäeval on see teatud olukordades liig ja jätab kummalise mulje, kuid on siiski kohane juhul, kui te lähete kahekesi õhtust sööma ja naine tuleb sinu lauda istuma.

Maksa arve. Ajad on küll muutunud, kuid mitte nii palju. Võta arve enda peale ja nõustu jagamisega vaid siis, kui naine seda ise soovib.